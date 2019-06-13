По БОРДОвым следам

Начинается лето, на подступе сезон отпусков, а значит выбор маршрута для отдыха возникает на повестке наших граждан все чаще и все настойчивее. Выбор места отдыха складывается из разных факторов. Кто-то любит энциклопедический отдых с возможностью узнать что-то новое о местности, в которой он проходит. Для других качество отпуска тождественно качеству продуктов, которые им удастся попробовать в путешествии. Ну а третьим крайне претит статическое пребывание на шезлонге, и они стремятся, чтобы их отдых проходил в режиме меняющихся локаций, где каждый день отпуска был бы не похож на предыдущий. И данная классификация не означает бескомпромиссное деление отдыха, когда приходится выбирать между чем-то одним в ущерб другому. Напротив, отпуск может и должен совмещать все вышеперечисленное.

Поэтому мы предлагаем вам тур по красивым местам Кубани, позволяющий объединить все вышеперечисленное: экскурс в кубанские традиции игристых напитков, их дегустацию и яркое дорожное приключение. Данный тур — это не только гастрономическое путешествие, но и настоящий «роуд туризм», возможность выбраться за пределы душного города, чтобы насладиться каникулами в лучшем для этого антураже — красивых пейзажах Краснодарского края. А дополнительным аргументом такого отпуска является его сугубо практичная сторона. Жителям Краснодара не придется тратить много денег и надолго уезжать из города, поскольку маршрут пройдет по соседним районами Кубани. При желании можно даже уложиться в одни выходные. Никаких виз, загранпаспортов и долгих перелетов. Только солнце, вкусные напитки, хорошая компания и красивые пейзажи. А что еще нужно, чтобы в полной мере насладиться щедростью кубанского лета?

Долина Лефкадия

Наше путешествие берет начало к западу от Краснодара, а именно в селе Молдаванском Крымского района, неподалеку от которого расположился первый объект нашего тура – «Долина Лефкадия». Это место окажется интересным не только для любителей хороших напитков, но и для тех, кто интересуется историей Кубани. Плодородные почвы «Долины Лефкадия» сохранили следы многих поколений: от выходцев из далекой Бессарабии до советских хозяйственников. Пока в 2006 году московский финансист Михаил Николаев не заложил основу того, что есть сейчас. А сейчас «Долина» представляет собой 17 гектаров виноградных полей, на которых выращивается 23 сорта винограда, включая классические «шардоне», «каберне совиньон», «шираз» и прочие.

Площадь «лефкадийского» пространства сопоставима с огромной экскурсионной программой, которую предлагает предприятие. Начать стоит с посещения виноградников. Пейзаж здесь полностью соответствует мифологической природе благороднейшего из напитков. Изумрудные холма долины застланы ровными шеренгами деревьев. Их геометрическая скрупулезность элегантно сочетается со спонтанными вкраплениями виноградных гроздьев. Эти ароматные ягоды пурпурного цвета олицетворяют дыхание долины и говорят о небывалой щедрости кубанской земли. Помимо виноградных полей вы увидите питомник декоративных культур, платановую аллею, лавандовые поля, трюфельные плантации, озера Гечепсин — все, в чем заключен небывалый магизм «Долины Лефкадии».

Ну а кульминацией гастрономического паломничества в «Долину Лефкадию» станет, конечно же, дегустация. Тем более это место предлагает широкую линейку напитков мирового уровня. Выбор огромен, так что на выходе каждый посетитель сможет не только расширить свой кругозор относительно знания тех или иных напитков, но и научится разбираться в их вкусах.

Шато ле Гран Восток

Отправляемся еще дальше на запад — в хутор Садовый того же самого Крымского района. Здесь нас встречают зрелые виноградники «Шато Ле Гран Восток» — синтез французского и отечественного опыта садоводства, воплощенного на Кубани в 2004 году. Инфраструктура местности соответствующая: 250 гектаров плантаций и множество интересных архитектурных объектов.

Альянс европейских и российских специалистов «Шато ле Гран Восток» позволил создать передовое производство, сочетающее традиции и технологии, строгость расчета и свободу вкуса. Лоза собирается вручную, но при этом на протяжении всего времени своего созревания находится под строгим контролем специалистов. Современное французское оборудование с западным педантизмом создает продукт столь же качественный, как и уникальный, напоминающий больше художественное произведение, чем результат ремесленного труда.

Виноградники «Шато ле Гран Восток» — синтез французского и отечественного опыта садоводства, воплощенного на Кубани в 2004 году

Убедиться в этом не трудно, поскольку для гостей «Шато ле Гран Восток» разработана обильная экскурсионная программа, в рамках которой вы сможете попробовать одни из лучших напитков, узнать о секретах производства от профессионалов международного уровня, прогуляться по плантациям или провести пикник на озере. Уютная атмосфера местности способна изменить планы, и вам захочется остаться здесь подольше. На этот случай на территории «Шато ле Гран Восток» есть комфортная гостиница, готовая принимать постояльцев круглый год.

Фанагория

Следующий этап нашего тура уводит нас на самый запад Кубани, Таманский полуостров, а именно поселок Сенной Темрюкского района. Обласканная бризами двух морей, объятая солнечными лучами почва Тамани словно была создана для того, чтобы стать одним из центров отечественного туризма. При этом качество продукта, выпускаемого здесь, нисколько не уступает количеству.

Экскурсионный тур, предлагаемый «Фанагорией», полностью соответствует масштабу предприятия. Выбор здесь ограничен разве что количеством располагаемого времени самого туриста. Можно путешествовать в составе группы, что придает дополнительный колорит отдыху. Есть возможность воспользоваться индивидуальным пакетом тура. В обоих случаях вас ждет интересная программа о создании продуктов «Фанагории» с посещением виноградников, тематического музея и, конечно же, дегустации. Причем продегустировать можно не только напитки, но и вкуснейший фермерский сыр, который здесь подается всегда свежим.

И не стоит забывать, что «Фанагория» находится на стыке двух морей (Черного и Азовского), а поэтому немалой гордостью этого места является красота окружающей природы. В том числе и виноградные поля, для созерцания которых была обустроена комфортная смотровая площадка. Когда стоишь на ней с бокалом в руках, уже становятся не важны проблемы городской жизни. Они остались далеко. Важным является то, что находится внутри бокала, сквозь помутневшие стекла которого прослеживается уникальная история, переплетение традиций и неугасающий отблеск хорошего вкуса.

Абрау-Дюрсо

Завершается наше путешествие на юге Краснодарского края в селе Абрау-Дюрсо. Расположенное в 5 км к северу от моря, село стелется на побережье озера Абрау, которое, видимо, и вдохновило создателей одноименного предприятия на выбор именно этого места.

История «Абрау-Дюрсо» начинается в 1870 году, когда указом российского императора Александра II было решено выращивать виноград на живописном берегу озера. Стоит хотя бы раз побывать здесь, и становится ясно — император принял правильное решение. Красота этого места слишком значительная, чтобы убедить себя остаться тут ненадолго. Чистые воды озера, издали приобретающие изумрудный оттенок, окаймлены грядой густой растительности. На одном из этих участков и расположился «Абрау-Дюрсо», которому суждено было стать не только производственным центром, но и местом отличного отдыха. Для последнего здесь организована широкая туристическая программа, в равной степени переплетающая дегустационные экскурсии с развлекательным досугом.

История «Абрау-Дюрсо» начинается в 1870 году, когда указом российского императора Александра II было решено выращивать виноград на живописном берегу озера Абрау

Тур «Абрау-Дюрсо» закономерно начинается с виноградников. Местная природно-климатическая система является одной из самых благоприятных для создания качественных напитков в Европе. Не зря ведь по некоторым аспектам терруар Абрау-Дюрсо не уступает самой Шампани. Подтверждение этому — гигантские, уходящие вдаль плантации виноградников, разбавленные цветной россыпью ягод. Из них в дальнейшем получается главный продукт этой местности.

В рамках тура в «Абрау-Дюрсо» гости смогут посетить специальное ателье, где можно не только продегустировать местные напитки, но и приобрести их. Для этого здесь работают специалисты, которые помогут подобрать напиток по вашему вкусу. Хотя, возможно, помощь вам и не понадобится, ведь интересная дегустационная программа позволит вам разбираться во вкусах самостоятельно. Что особенно важно в контексте традиций отечественных игристых напитков.