Почти половина опрошенных челябинцев назвали Конституцию не отвечающей интересам общества

Социологи челябинского филиала РАНХиГС выяснили, насколько, по мнению жителей областного центра, Конституция РФ отвечает потребностям и интересам общества. Как сообщают авторы исследования, лишь 5% респондентов выбрали вариант «полностью отвечает». Еще 39,7% дали ответ «по большей части отвечает».

Между тем 33,3% считают, что основной закон государства «по большей части не отвечает» общественным потребностям и интересам, а 12,7% выбрали пункт «совершенно не отвечает». Таким образом, о несоответствии закона запросам граждан заявили в общей сложности 46% респондентов. Еще 9,3% затруднились ответить.

Опрос проводился в декабре прошлого года, социологи узнали мнение 700 жителей города в возрасте старше 18 лет.