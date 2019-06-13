Лучшей короткометражкой жюри «Кинотавра» признало «Топливо» Михаила Архипова

Картина режиссера Михаила Архипова «Топливо» признана лучшим короткометражным фильмом 30-го кинофестиваля «Кинотавр». Приз был вручен на церемонии, прошедшей вечером 12 июня в Сочи.

Режиссер Михаил Местецкий был удостоен приза Гильдии киноведов и кинокритиков России за короткометражку «Одна историческая ошибка».

Юбилейный, 30-й, Открытый российский фестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи 10 июня. В основной конкурсной программе в этом году представлено 15 фильмов, шесть из них — дебюты.