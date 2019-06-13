48,7 миллиарда долларов составил профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе—мае 2019 года, свидетельствует оценка Банка России. За год показатель увеличился на $1,8 млрд, чему послужили «укрепление торгового баланса и улучшение сальдо баланса услуг за счет роста экспорта услуг при снижении их импорта», поясняют в ЦБ. Приток долларов по текущему счету был сопоставим с чистым оттоком капитала, который в январе—мае достиг $35,2 млрд, увеличившись за год в 1,9 раза. Он прежде всего обеспечен «операциями банков и прочих секторов по приобретению иностранных активов, тогда как вклад изменения внешних обязательств был минимальным», поясняют в ЦБ.