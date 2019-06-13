Приверженца ИГ выявил тесть

В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) начался процесс по уголовному делу 32-летнего жителя Астраханской области Василия Власенко, который обвиняется в подготовке теракта. По версии следствия, Власенко, приняв ислам и став приверженцем запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), намеревался в закрытом городе Знаменск подорвать военнослужащих, а затем уехать к боевикам в Сирию. Его планам помешал тесть, сообщивший чекистам о хранении зятем боеприпасов. В ходе предварительного следствия Власенко заключил досудебное соглашение, признав вину. Однако в суде он отказался от прежних показаний, заявив, что следователи применяли к нему незаконное физическое и психологическое воздействие и поэтому он согласился с обвинением.

СКОВС приступил к рассмотрению уголовного дела уроженца села Болхуны Ахтубинского района Астраханской области Василия Власенко. Согласно обвинительному заключению, безработный Власенко, бросивший после шестого класса школу, в 2014 году принял ислам, получив имя Абдулвахид и женился по мусульманскому обряду на Виктории Манихиной, также принявшей ислам и ставшей Аминой. Власенко регулярно посещал мечети в Ахтубинске и близлежащих селах, где познакомился с прихожанином Шамханом Сатуевым и жителем Чечни Расулом Байсуевым, приехавшим в гости к родственникам. В конце 2017 года в доме Сатуева правоохранители нашли боеприпасы, и он был арестован, после чего Власенко с женой, захватив с собой на всякий случай старое охотничье ружье, уехал в Чечню к родителям Расула Байсуева. Прожив у них неделю, супруги арендовали на полгода в Гудермесе дом. В Чечне Власенко работал таксистом, продолжая изучать ислам. С его слов, данных во время предварительного расследования, именно Байсуев рассказал ему об «истинном исламе», за который сражаются мусульмане в Сирии. По словам фигуранта, Байсуев давал ему соответствующую религиозную литературу, показывал видеоролики о сирийских боевиках и предлагал Власенко доказать свою приверженность исламу, совершив теракт «в тылу врага». Байсуев, говорится в деле, подарил Власенко флаг террористического ИГ, гранату РГД-5, боевой взрыватель и обрез, сделанный из охотничьего ружья 16-го калибра. Власенко, по материалам дела, задумал подорвать военных, проходящих службу в закрытом административном территориальном образовании Знаменск (полигон Капустин Яр). В августе 2018 года чета Власенко вернулась в село Болхуны Астраханской области, перевезя под сиденьем автомобиля полученные от Байсуева боеприпасы. По данным следствия, Власенко изучал местность в ЗАТО Знаменск, незаконно проникнув на его территорию, фиксировал объекты на камеру своего телефона и выбирал место, где теракт приведет к максимальному количеству жертв среди военнослужащих.

Реализовать этот замысел Власенко помешал его тесть, который, узнав, что зять хранит гранату, сообщил об этом в ФСБ. В октябре 2018 года при обыске в доме Власенко были обнаружены боеприпасы, флаг ИГ, религиозная литература экстремистского характера. Самого его задержали поблизости от жилища, когда Власенко попытался убежать с ружьем в руках. Полицейским даже пришлось стрелять в воздух.

Власенко оформил явку с повинной и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако в суде он заявил, что оговорил себя, дав признательные показания, поскольку не выдержал незаконных методов воздействия со стороны правоохранителей. В свою очередь, адвокат подсудимого Селим Магомедов заявил, что обрез, флаг и гранату с запалом его подзащитному подбросили, а свидетели, в частности теща и тесть, оговорили Власенко. Защитник считает, что дело Власенко сфабриковано «для улучшения показателей следствия».

По информации “Ъ”, следственными органами задержан Расул Байсуев, его дело выделено в отдельное производство, а супруга Власенко уехала в Чечню сразу после его ареста.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону