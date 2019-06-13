«Петербургский нефтяной терминал» хочет увеличить экспортный потенциал

АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) вложит 6,5 млрд рублей в расширение своих мощностей на территории Большого порта Санкт-Петербурга. Компания анонсировала столь внушительные инвестиции на фоне того, что объем перевалки нефтепродуктов сейчас не растет. По мнению аналитиков, проект выглядит рискованным, учитывая, что сейчас терминал загружен на 65%.

Расширение портовых мощностей ПНТ на прошлой неделе поддержала администрация Петербурга. Руководство компании и вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов подписали соглашение, по условиям которого ПНТ вложит более чем 6,5 млрд в модернизацию терминала. Планируется, что на базе устаревшей части терминала будет создан современный перегрузочный комплекс, обеспечивающий высокотехнологичную перевалку широкого спектра нефтепродуктов. «Стройка продлится порядка пяти лет и значительно увеличит экспортный потенциал терминала и всего порта»,— прокомментировал председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин. Вместе с тем компания инвестирует 1 млрд рублей в строительство нового резервуара объемом 40 тыс. кубометров.

ПНТ анонсировало внушительные инвестиции на фоне отсутствия роста производительности. Так, за первый квартал 2019 года объемы перевалки нефтепродуктов у ПНТ не изменились и составили 1,7 млн тонн. При этом перевалка светлых нефтепродуктов (керосина и дизельного топлива) через ПНТ снизилась на 14,2% до 875 тыс. тонн. Перевалка темных нефтепродуктов (мазута), напротив, выросла на 13,8% и составила 913 тыс. тонн. «Отсутствие роста к аналогичному периоду прошлого года можно объяснить относительно неблагоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке в целом»,— комментировал господин Скигин. При этом активность в перевалке темных нефтепродуктов он объяснял тем, что 2018 год и начало 2019-го — последний период, когда на рынке все еще доступны большие объемы мазута. «Из-за налогового маневра производители переориентируются на глубокую переработку и выпуск дизеля, бензина и керосина. В конце прошлого и начале этого годов эти объемы активно сбывались, а морские терминалы — самый удобный способ доставить их до зарубежных потребителей»,— говорил Михаил Скигин.

«Большой порт Санкт-Петербурга сильно застроен, поэтому если ПНТ сейчас не договорился бы о расширении мощностей, то в будущем такой возможности могло бы не представиться»,— говорит начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский. По его словам, государство поддерживает экспортную деятельность, в этом случае иметь в наличии нефтяные терминалы очень важно: это является резервом поставок на внешний рынок. «У нас есть Усть-Луга, но наиболее близким к Нидерландам и Германии является Большой порт Санкт-Петербурга, поэтому важно обновить фонды ПНТ»,— отметил аналитик.

По оценкам главы агентства Infoline-аналитика Михаила Бурмистрова, с учетом строящегося резервуара емкостью 40 тыс. кубометров и стоимостью 1 млрд рублей, заявленная инвестиционная программа ПНТ фактически позволит удвоить резервуарный парк терминала. «Учитывая, что сейчас терминал загружен примерно на 65%, проект выглядит рискованным, однако высокая рентабельность, способность профинансировать проект за счет накопленной прибыли и отсутствие долговой нагрузки у ПНТ, а также достижение большей гибкости и улучшения сервиса для клиентов подтверждают его целесообразность для привлечения и диверсификации грузовой базы»,— отметил аналитик.

Алексей Кириченко