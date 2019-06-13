Сага утонула в сиропе

В прокат вышел фильм Саймона Кинберга «Люди Икс: Темный Феникс», в общей сложности двенадцатая за 19 лет глава саги о сообществе людей, наделенных противоестественными способностями. Михаилу Трофименкову показалось, что дефицит драйва, столь же противоестественный для комикса, развеял романтическую ауру, окружавшую школу мутантов под руководством профессора Чарльза Ксавье.

В прологе, датированном 1975 годом, восьмилетняя Джин Грей пытается отучить родителей от пристрастия к музыке кантри ради более продвинутых мелодий и ритмов. В иных обстоятельствах капризную вредину поставили бы в угол и лишили сладкого, но попробуйте справиться с маленькой дрянью, наделенной паранормальными способностями. В результате Джин угробила маму в ДТП, не получив притом ни царапины, а выживший и отчаявшийся совладать с дочуркой папа отдал ее от греха подальше на воспитание парализованному профессору Ксавье (Джеймс Макэвой).

Прошло 17 лет. Ксавье облысел, как известно из предыдущих серий, в смертельной схватке с древнеегипетским демоном по кличке Апокалипсис и завел в кабинете вертушку, по которой напрямую общается с президентом США. Мутанты, используемые как президентский спецназ, окружены общенациональным восхищением. А подросшая Джин (Софи Тернер) как была капризной дрянью, так и осталась. Никаких угрызений совести за убийство мамы не испытывает, однако полагает, что весь мир ей чего-то должен.

Поэтому кажется неслучайным, что именно она в ходе спасения экипажа потерявшего управление шаттла подхватывает космическую заразу, наглотавшись какого-то малинового желе, которое все принимают за выплеск солнечной энергии. На самом деле речь идет об — тут можно подставить любое слово с большой буквы из выспренного словаря комиксов — Энергии, Силе или Даре. Короче говоря, о некоей сущности, позарез необходимой выжившим представителям недоброй цивилизации, облюбовавшим Землю как прибежище после катастрофы, погубившей их родную планету. В поисках желе они заявляются в Америку как раз в тот момент, когда у Джин окончательно сносит крышу, она идет огненными трещинами и насаживает на арматуру пытающуюся урезонить ее фиолетовую Рэйвен (Дженнифер Лоренс). После чего начинается привычная для людей Икс война на два фронта: против сил зла и родного правительства, которое, в очередной раз пойдя на поводу популистских настроений, собирается упрятать мутантов в концлагеря.

Честно говоря, если правительство и достойно осуждения, то только за необдуманное и столь же популистское использование людей Икс — банды человекоподобных образцов оружия массового поражения — в государственных целях. Перефразируя известную цитату, их можно назвать частью силы, которая вечно желает добра, но причиняет только зло. Спасение капитана шаттла оборачивается нашествием пришельцев во главе с эффектной пепельной блондинкой Вук: Джессика Честейн уверяет, что пародировала Тильду Суинтон, но напоминает героиню немецкого порно про домохозяйку и водопроводчика. Пытаясь остановить ими же невзначай и спродюсированный апокалипсис, люди Икс переворачивают полицейские автомобили, роняют военные вертолеты, сносят для разминки коттеджный поселок, а затем и целую нью-йоркскую Пятую авеню. Судьба расположенных на ней отменных музеев остается за кадром, но, судя по всему, драка мутантов с пришельцами не могла не стоить США изрядной части их культурного достояния. В общем, идея с концлагерями запоздала на несколько десятилетий. И Америке остается только, зализывая раны, в очередной раз смиренно благодарить людей Икс за спасение.

Конечно, всегда приятно посмотреть на то, как Магнето (Майкл Фассбендер), всего лишь сжав кулак, скручивает в бараний рог целый железнодорожный состав, но по зрелищности «Темный Феникс» изрядно уступает иным опусам о людях Икс. Дефицит действия компенсируется поистине удивительной сценой перекачивания Энергии от Джин к Вук. Сблизившиеся на грани поцелуя экстатические женские лица. Женские тела, плавающие в малиновом сиропе. Да это же самая откровенная и самая манерная любовная ЛГБТ-сцена в голливудском мейнстриме за многие годы! Вот уж от кого-кого, а от людей Икс такого не ждешь.

Финал неожиданно заставляет задаться вопросом, уместным в классическом детективе, но никак не в комиксе. Cui prodest? Кому выгодно? Кому был выгоден весь этот галактический мордобой? Что — за исключением, само собой, спасения человечества от гипотетической угрозы — стало его результатом? Да ничего особенного: смена руководства в школе мутантов. Точнее говоря, маленький дворцовый переворот в секте людей Икс. Засидевшегося в кресле на колесиках Ксавье отстранили, обвинив в волюнтаризме и культе личности. На смену ему, как водится, пришел его же воспитанник Зверь (Николас Холт). Как тут не заподозрить, что вся эта маленькая победоносная война Добра со Злом была затеяна лишь ради перераспределения власти и славы.