Dassault Systemes приобретает Medidata за $5,8 млрд

Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил в среду о покупке американской компании Medidata. По условиям сделки, Dassault заплатит наличными за каждую акцию Medidata $92,25. Таким образом, общая стоимость американского разработчика ПО, работающего в медико-биологической сфере, была оценена в $5,8 млрд. Стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2019 года.

Эта сделка станет крупнейшей в истории Dassault. По словам финансового директора компании Паскаля Далоза, для совершения столь крупной покупки Dassault пришлось взять кредит на $4,5 млрд. Как отмечается в пресс-релизе компании, благодаря этой сделке французский разработчик сможет диверсифицировать свой бизнес и укрепить свои позиции на рынке медико-биологических исследований, предоставляя клиентам платформу полного цикла для исследований и разработок, проведения клинических испытаний, а также производства и коммерциализации новых продуктов и технологий.

Кирилл Сарханянц