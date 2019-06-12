Главред уральской газеты обвинил полицию во взломе двери в свой кабинет

Главный редактор «Областной газеты» в Екатеринбурге Дмитрий Полянин сообщил, что полиция и департамент информационной политики региона выломали дверь в его кабинет. Ранее отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД проверял в редакции документы по госзакупкам.

«Сегодня в редакции „Областной газеты“ департамент информационной политики губернатора Свердловской области устроил цирк»,— написал господин Полянин в Facebook. По его словам сотрудники ведомств «набрали всяких бумаг и испарились». Главред отметил, что никаких объяснений по сломанной двери тоже не было.

Ранее в департаменте информполитики региона сообщали, что проверка проводилась на предмет соблюдения законодательства о госзакупках. По данным Ura.ru, ОБЭП проводил обыск из-за трех бюджетных контрактов на общую сумму более 80 млн руб.

«Областная газета» — общественно-политическая газета, издающаяся в Екатеринбурге с 1990 года. Учредителями выступают губернатор, законодательное собрание Свердловской области.