Свердловскую «Областную газету» проверил ОБЭП

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД проверял в редакции «Областная газета» (Свердловская область) документы по госзакупкам. По словам главного редактора издания Дмитрия Полянина, это была проверка, запланированная «еще в ноябре». «Все наши закупки есть в открытом доступе на сайте закупок»,— пояснил он, добавив, что на работу редакции мероприятия не повлияли.

«Редакцию печатного издания специалисты посетили с целью анализа служебной документации финансово-хозяйственной деятельности. Работники газеты предоставили необходимый архив с 2015 года, который подвергнется тщательной проверке ДИПа (департамента информационной политики — “Ъ-Урал”)»,— рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. Он отметил, что в результате проведенных мероприятий должно появиться официальное заключение — «по нему и будет принято соответствующее решение».

Ранее в департаменте информполитики региона сообщали, что проверка проводилась на предмет соблюдения законодательства о госзакупках. По данным Ura.ru, ОБЭП проводил обыск из-за трех бюджетных контрактов на общую сумму более 80 млн руб.

«Областная газета» — общественно-политическая газета, издающаяся в Екатеринбурге с 1990 года. Учредителями выступают губернатор законодательное собрание Свердловской области.