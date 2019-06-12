Нерест, который лопнул

Виновные в катастрофическом обмелении Волги могут избежать наказания: правительство Самарской области вообще не планирует подавать в суд, в Ульяновской области решение примут после окончательной оценки ущерба. Река обмелела весной 2019 года; главной причиной произошедшего считается сброс воды сотрудниками ГЭС. Росрыболовство возбудило административное дело для определения виновных и подсчета ущерба от их действий. Экологи отмечают, что последствия весеннего обмеления будут ощущаться еще много лет.

Весной 2019 года в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах было зафиксировано рекордное маловодье — уровень воды снизился до отметки менее 49,95 м при норме в 53 м. По данным Института экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ РАН), наиболее критическое (более двух метров) снижение уровня водохранилища наблюдалось с 25 апреля по 9 мая. В наибольшей степени это повлияло на состояние экосистем в Ульяновской области (район Черемашанского залива), Татарстане (Свияжское устье) и Самарской области (район Усинского залива), где отмечено сокращение до 80–90 % мелководных нерестовых участков.

В Татарстане обмеление Волги нанесло ущерб местному бизнесу: СМИ сообщали об отмене нескольких десятков рейсов туристических теплоходов.

Также были отменены заходы семи теплоходов в Болгар, еще двух теплоходов — в Свияжск. В Тетюши из 20 запланированных на май заходов состоялось только три.

В начале мая ситуацией обеспокоились жители и власти отдельных регионов в зоне водохранилища. В середине месяца Куйбышевское водохранилище перевели в режим наполнения. После этого приток воды в камские водохранилища значительно вырос, при этом уменьшился сброс воды в Саратовское водохранилище через Жигулевский гидроузел. Повышение уровня Куйбышевского водохранилища происходит с интенсивностью 0,5 м в декаду (10 дней). По данным ПАО «Русгидро», уровень воды в Куйбышевском водохранилище по состоянию на 11 июня достиг отметки 52,4 м при норме 53 м.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил “Ъ”, что правительство области не будет инициировать судебный процесс по поводу весеннего обмеления Волги, поскольку уровень воды со временем вернулся к норме.

«Я сам лично слежу за показателями, и могу сказать, что ранее были высказаны несколько излишние опасения. Сейчас ситуация стабилизирована, уровень воды в Волге соответствует многолетним значениям»,— пояснил “Ъ” Дмитрий Азаров.

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин сказал “Ъ”, что «сейчас оценкой ущерба занимается региональное министерство природы и цикличной экономики, кроме того, на федеральном уровне работает правительственная комиссия, занимающаяся этим вопросом», и «только после окончательной оценки ущерба будет приниматься решение об обращении в суд».

30 мая Средневолжское территориальное управление Росрыболовства сообщило о начале расследования по установке виновных и определения последствий маловодья для водных биологических ресурсов и среды их обитания. Ранее в качестве основной версии обмеления рассматривался большой сброс воды водохранилищами Волжско-Камского каскада из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги.

В Жигулевской ГЭС “Ъ” сообщили, что в 2019 году половодье в бассейне Волги прошло в условиях пониженной водности: «В апреле приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 69% от среднемноголетних значений, в мае — 71%. При этом запасы воды в снежном покрове на начало половодья были на уровне нормы, но из-за погодных условий значительные объемы воды впитались в почву либо испарились и не попали в реки. В сложившихся условиях, установленный график пропуска воды в Волго-Ахтубинскую пойму был обеспечен за счет запасов воды в Куйбышевском водохранилище, что вызвало понижение его уровня».

Собеседник “Ъ” уточнил, что по законодательству, ГЭС не принимает решений о том, сколько воды пропустить, а сколько накопить в водохранилище: «Это исключительная компетенция Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы — “Ъ”).





Пропуск воды через Жигулевскую ГЭС в период половодья в апреле—мае 2019 года осуществлялся в точном соответствии с указаниями Росводресурсов».

В свою очередь, в пресс-службе агентства отметили, что Росводресурсы при принятии решений о регулировании водного режима «опираются на правила использования водных ресурсов, фактическую ситуацию, прогнозы притока и на предложения водопользователей в виде рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада».

Сейчас ИЭВБ РАН завершает оценку влияния обмелений на промысловый потенциал и водные ресурсы Куйбышевского водохранилища.

Ученые отмечают ухудшение качества питьевой воды, а также разрушение берегов водохранилища.

Однако наибольший урон нанесен местным экосистемам. Дело в том, что именно в период обмеления на волжских водоемах происходил нерест окуня и щуки, начинался нерест леща: «Для щуки и сазана особое значение имеет наличие мелководных прогреваемых участков разлива с прошлогодней растительностью, вода на которых держится около двух недель. За это время выходит личинка, а молодь рыбы достигает возраста совершения миграции. Любое падение уровня воды на таких нерестилищах в указанный двухнедельный срок является критичным и приводит к гибели икры или молоди на ранних личиночных стадиях развития. Падение уровня воды в этот период обычно приводит к тому, что нереста не происходит вовсе». Эксперты подчеркивают, что в результате серьезно снижается численность промысловых видов рыб: «Плотвы, густеры, красноперки и других, которые зачастую составляют основу рациона крупных хищников — судака, щуки, налима, сома».

При этом ученые отмечают, что очень сложно подсчитать конкретный ущерб, нанесенный государству обмелением.

«Нужно идти по берегу смотреть икру, которая была высушена. Но даже приблизительные цифры мы поймем через год или еще позже, когда выловим рыбу, взвесим и оценим запасы», — говорят в институте.

«Это экологическая катастрофа, — негодует председатель правления РОО “Рыбаки Самарской области” Сергей Карпов. — Куйбышевское водохранилище все высушили. Если рыба успела отнереститься, пока вода еще была, то когда вода быстро падала, малек мог просто остаться в болотах и не скатиться». Впрочем, допустил эксперт, «если не отнерестилась, а вода падала, и она скатилась в русло, потом отнерестилась — то может особого ущерба не будет».

Ани Айвазян, Вячеслав Сорокин, Самара; Сергей Титов, Ульяновск; Александр Черных