Путин присвоил генеральские звания военным и сотрудникам силовых ведомств

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий военным, а также сотрудникам правоохранительных органов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди военнослужащих вооруженных сил РФ звание генерал-лейтенанта получили десять человек, один — вице-адмирала, еще десять — генерал-майора, четыре — контр-адмирала.
Генерал-майорами стали 11 сотрудников Росгвардии, генерал-лейтенантами — пять, генерал-полковником — один.
В МЧС один человек получил звание генерал-лейтенанта, еще один — генерал-майора.
Также специальные звания получили несколько сотрудников органов внутренних дел: один — генерал-полковника, один — генерал-лейтенанта юстиции. Генерал-майорами полиции стали 14 человек, двое — генерал-майорами внутренней службы и еще двое — генерал-майорами юстиции.
В Государственной противопожарной службе одному человеку присвоено звание генерал-полковника, одному — генерал-майора. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) двое стали генерал-майорами. Среди сотрудников таможенных органов звание генерал-лейтенанта получил один человек, генерал-майора — трое.
Высшие специальные звание получили сотрудники Следственного комитета, один — генерал-лейтенанта, пятеро — генерал-майора.
Также были присвоены классовые чины сотрудникам прокуратуры, одному — государственного советника юстиции первого класса, четвертым — второго класса, девятерым — третьего класса.
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