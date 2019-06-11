Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн. В совокупности все участники рейтинга заработали $4 млрд, почти четверть из которых пришлась на спонсорские контракты. Впервые за историю рейтинга первые три строчки списка занимают футболисты.

Топ-10:

Лионель Месси (футбол) — $127 млн Криштиану Роналду (футбол) — $109 млн Неймар (футбол) — $105 млн Канело Альварес (бокс) — $94 млн Роджер Федерер (теннис) — $93,4 млн Расселл Уилсон (американский футбол) — $89,5 млн Аарон Роджерс (американский футбол) —$89,3 млн Леброн Джеймс (баскетбол) — $89 млн Стефен Карри (баскетбол) — $79,8 млн Новак Джокович (теннис) — $50,6 млн

Единственной женщиной, вошедшей в рейтинг, стала теннисистка Серена Уильямс с $29,2 млн, из которых $25 млн она заработала вне корта. Как отмечает Forbes, одной из главных тенденций списка этого года стало широкое представительство в нем звезд бейсбола: Нолан Аренадо, Брайс Харпер, Мэнни Мачало и Майк Траут. Ни один российский спортсмен в рейтинг не попал.

В прошлогоднем рейтинге издания самым высокооплачиваемым спортсменом стал боксер Флойд Мэйвезер, заработавший $282 млн. В этом году боксера не оказалось в рейтинге мировых звезд спорта.