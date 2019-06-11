Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2019 году. Список впервые возглавил аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси с годовым доходом в $127 млн. В совокупности все участники рейтинга заработали $4 млрд, почти четверть из которых пришлась на спонсорские контракты. Впервые за историю рейтинга первые три строчки списка занимают футболисты.
Топ-10:
Единственной женщиной, вошедшей в рейтинг, стала теннисистка Серена Уильямс с $29,2 млн, из которых $25 млн она заработала вне корта. Как отмечает Forbes, одной из главных тенденций списка этого года стало широкое представительство в нем звезд бейсбола: Нолан Аренадо, Брайс Харпер, Мэнни Мачало и Майк Траут. Ни один российский спортсмен в рейтинг не попал.
В прошлогоднем рейтинге издания самым высокооплачиваемым спортсменом стал боксер Флойд Мэйвезер, заработавший $282 млн. В этом году боксера не оказалось в рейтинге мировых звезд спорта.
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