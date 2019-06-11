«Жилстрой-НН» взял первый кредит в Сбербанке с использованием эскроу счета

Нижегородское отделение Сбербанка и ООО «Специализированный застройщик ’’Терминал’’ группы компаний «Жилстрой-НН» заключили первый в Нижнем Новгороде кредитный договор на 260 млн руб. с использованием счетов эскроу. Средства пойдут на продолжение строительства жилого комплекса «Торпедо» в Автозаводском районе города, сообщает пресс-служба банка.

Строительство комплекса «Жилстрой-НН» начал в 2018 году. Всего на 44 га планируется построить 39 домов высотой десять и семнадцать этажей.

Напомним, с 1 июля 2019 года вступят в силу изменения в ФЗ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». В результате поправок, которые призваны защитить права дольщиков, все новые проекты жилищного строительства будут финансироваться только через банковские эскроу счета. Застройщики не смогут получать деньги напрямую от граждан-участников долевого строительства. Участники строительного рынка полагают, что это приведет к сокращению объемов жилищного строительства.

Ирина Андреева