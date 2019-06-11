«Аврора» собралась в Китай

Китайцам предложили заменить Android российским аналогом — «Авророй». Это операционная система, созданная специально для нужд чиновников и военных. Возможность перехода Huawei на «Аврору», по данным издания The Bell, обсуждалась сторонами на Питерском экономическом форуме.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил перспективы такой замены: «В этой операционной системе нет дополнительных программ, игр, приложений, и вряд ли они появятся. Для чиновников это не является изъяном, но для обычного потребителя, конечно, огромный минус, потому что нельзя будет загрузить ни последние игрушки, ни социальные сети, то есть, по сути, вы ограничены браузером.

Если для госслужащих важно, чтобы при любых условиях была связь и на нее нельзя было повлиять извне, то для потребителя это не играет роли.

Люди хотят получить устройства, где есть все современные функции. Но все же то, что наши чиновники подсуетились, применив ситуативный маркетинг, и предлагают Huawei развивать эту ОС, похвально. Если же говорить о планах китайской компании, то вложив сотни миллионов долларов в собственную систему, которая разрабатывалась несколько лет, отказываться от нее и использовать “Аврору” бессмысленно. Тем более что она изначально создана для B2G, а не B2C-рынка, на котором играет Huawei».

Компания Huawei сейчас вынуждена искать замену операционной системе Android, на которой до сих пор работали ее смартфоны. Это связано с санкциями США: компания Google отозвала лицензию на Android в связи с распоряжением Дональда Трампа. Huawei разрешили совершать некоторые операции с американским ПО и комплектующими только до середины августа. Впрочем, китайская корпорация заявила, что у нее давно готова собственная операционная система, которую и установят на смартфоны вместо Android.

На рынке IT-технологий про эту программу практически ничего не известно. Главный редактор сайта vilianov.com Сергей Вильянов вообще сомневается в ее существовании: «Да, они говорили, что у них уже есть готовая платформа, которую можно будет использовать вместо Android, но ее никому не показывали даже на закрытых встречах. Максимум, что удавалось увидеть, — это несколько слайдов из презентации. Про мифическую ОС рассказывают очень много: она будет полностью совместима с Android, есть свой маркетплейс, в котором уже более 1 млн приложений. Конечно, на словах все звучит очень красиво, но живьем ее еще никто не видел».

Операционная система «Аврора» разработана на базе Sailfish. Ранее она принадлежала финской компании Jolla. Около пяти лет назад ее совладельцами стали структуры российского миллиардера Григория Березкина. Тогда предприниматель предложил Минкомсвязи создать национальную ОС. До конца следующего года на «Аврору» должны перейти все армейские и чиновничьи структуры страны. Всего планируется выпустить около 8 млн аппаратов. По данным «Ъ», на это потребуется свыше 160 млн руб.

Светлана Белова