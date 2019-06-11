Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

Group-IB предоставила финальный отчет о накрутках при проведении голосования за победителя шоу «Голос. Дети», сообщает «Интерфакс». За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову было отдано свыше 40 тыс. голосов ботов. Звонки и СМС шли примерно с 9,6 тыс. номеров, в основном из Башкирии.

Отмечается, что подозрения у специалистов возникли из-за резкого старта голосования за Микеллу Абрамову в финале. Когда она начала выступать, за нее стали отдавать до 300 голосов в секунду. Для сравнения: у других конкурсантов этот показатель в среднем составлял 110. В суперфинале ситуация была такая же: за Микеллу Абрамову отдавали до 250 голосов в секунду, в то время как другие участники получали по 170 и 100.

Эксперты также подсчитали, что за дочь Алсу в среднем отдавали по 8 голосов с одного телефона, за других финалистов — примерно 1,5.

«Первый канал» заявил, что принял к сведению окончательные результаты проверки. «Вся информация будет изучена и учтена в работе по усовершенствованию механизма голосования в шоу»,— заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Напомним, Микелла Абрамова стала победительницей шоу «Голос. Дети», набрав 53% голосов. Однако после этого была выявлена накрутка голосов. «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона. В качестве награды девять победителей получили по 1 млн руб.

О том, как в детском конкурсе обнаружили накрутку голосов, читайте в материале “Ъ”.