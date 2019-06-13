Автограбеж средь бела дня

Излишняя лояльность к банку чревата потерей денег. В этом убедилась клиент Почта-банка, которая слишком положилась на сотрудников банка в вопросе безопасности и в результате потеряла средства со счета дважды.

А начиналось все вполне стандартно и даже хорошо. Клиент получила карту Почта-банка, осталась довольна и разместила на одном из финансовых форумов восторженный отзыв про самый лучший в мире банк. Прочитал ли его банк, неизвестно, но пост однозначно привлек внимание мошенников. Как следует из продолжения этой истории, опубликованного в жалобе все на том же форуме, вскоре после своего позитивного отзыва клиент получила письмо якобы от банка с благодарностью и обещанием скидок и бонусов, для получение которых всего-то нужен пароль от мобильного банка.

Поверив, что это именно банк, женщина предоставила данные о пароле, после чего произошло несанкционированное списание с ее дебетовой и кредитной карт.

Последовал стандартный звонок в колл-центр банка: «Что же делать?» Операционист колл-центра заблокировал мобильный банк, посоветовал перевыпустить карты и обратиться в полицию. Доверяющая банку клиент так и сделала, но, когда были получены новые карты и разблокирован мобильный банк, произошло еще одно мошенническое списание средств.

Утратившая остатки лояльности клиент вновь позвонила в колл-центр с вопросом «как же так?». Судя по последнему отзыву клиента на форуме, в банке пояснили, что она во всем виновата сама: оказывается, злоумышленники не просто украли деньги, но и подключили автоплатеж, и потому блокировка карт не решила проблемы, надо было, как выяснилось, блокировать счет. В возмещении похищенных средств в банке отказали.

На запрос “Ъ” в Почта-банке пояснили: сотрудники банка не могли провести полную блокировку счета, так как клиент не назвала кодовых слов при звонке в колл-центр. Кроме того, подчеркивают в банке, клиент не сменила пароль для доступа в мобильный банк, «что снова открыло мошенникам доступ к счету и позволило повторно списать средства, вероятно настроив в приложении автоплатежи».

Впрочем, опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что позаботиться о блокировке счета и доступа к мобильному банку по старому логину и паролю должен был банк, а не клиент. И потому по суду деньги взыскать получится без проблем.

Впрочем, как мне кажется, тут вопрос в доверии: клиент поверила, что банк защитит ее, и оказалась жертвой мошенников два раза подряд. Так что излишних иллюзий относительно надежного и долговечного партнерства с банками питать не стоит, как говорится, дружба дружбой, а деньги все-таки врозь.