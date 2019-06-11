Имущество «Липецкой областной коммунальной компании» передано МРСК Центра

Производственно-технический комплекс электроснабжения обласного государственного унитарного предприятия (ОГУП) «Липецкая областная коммунальная компания» передали из областной собственности в арендовавшее сети до этого момента ПАО «МРСК Центра». Соответствующее решение региональной администрации областные парламентарии одобрили на одной из последних сессий, рассказали в пресс-службе облсовета.

В собственностти ОГУП — 42 электросетевых комплекса, семь производственных баз и 15 отдельных электросетевых объектов. Имущество изношено на 78%, у ОГУП нет ресурсов, необходимых для его модернизацию — это, по данным пресс-службы облсовета, около 4,4 млрд руб.

«“Липецкая областная коммунальная компания” находится в кризисной ситуации, имеет убытки и просроченную кредиторскую задолженность. Для бесперебойного обеспечения населения области электроэнергией возникла необходимость в отчуждении активов»,— отметили в облсовете.

О передаче городских коммунальных активов АО «ЛГЭК» читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Липецким МУПам одобрили ликвидацию».

Мария Старикова