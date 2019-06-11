В Татарстане приостановили борьбу с борщевиком из-за отказа подрядчика от контракта в 10 млн рублей

В Татарстане в 2019 году не будут бороться с борщевиком, заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ильдус Габдрахманов на пресс-конференции. Чиновник рассказал, что выигравшая аукцион фирма отказалась от контракта суммой 10 млн руб., а новый тендер в ведомстве объявлять не станут из-за упущенных сроков.

«Это очень сложная работа. Во-первых, борщевик часто растет в водоохранной зоне, а на таких территориях обрабатывать гербицидами невозможно. Неудобно косить вручную. Подрядчик уничтожил сорняк на 100 га, а на прошлой неделе объявил, что фирма выходит из игры»,— объяснил господин Габдрахманов.

В этом году в Татарстане впервые были выделены средства на борьбу с сорняком. По данным Минсельхоза Татарстана, в республике борщевиком заняты более 550 га земли. «Ранее борьбой с борщевиком занимались главы поселений, в основном в деревнях. А вот на 2019 год мы заложили бюджетные средства, потому что этот агрессивный сорняк быстро распространяется и необходимо его кардинально искоренить»,— заявлял в начале года господин Габдрахманов.

Чиновник добавил, что в России работы по борьбе с борщевиком на таком уровне проводятся впервые, поэтому пока полученный опыт в министерстве не оценивают. «Ситуация не критичная. На один год опоздали, но первый шаг мы сделали»,— сообщил замминистра.

Борщевик (латинское название — Heracleum) — род растений, некоторые виды которого могут разрастаться до 2,5 м в длину. Прикосновение к некоторым видам борщевика может вызывать раздражение и ожог кожи из-за содержания во всех частях растений вещества фуранокумарина, который резко повышает чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению.

“Ъ-Казань”