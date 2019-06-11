«Архбум» инвестирует в расширение Истринской площадки более 3,8 млрд рублей

До 2021 года общий объем инвестиций в Истринскую площадку АО «Архбум» (входит в австрийско-немецкую Группу компаний Pulp Mill Holding и является дочерней компанией АО «Архангельский ЦБК») составит более 3,8 млрд рублей. Из них 1,14 млрд руб. компания вложит в строительство производственной площадки и нового административного корпуса. В конце текущего года планируется завершить строительные работы по второй производственной площадке — Истра-2, сообщили в пресс-службе компании.

В настоящий момент уже заключены договоры на поставку высокопроизводительных линий. В приобретение нового оборудования «Арбух» инвестирует 2,6 млрд руб.

В марте 2020 года в Истре-2 планируется ввести в эксплуатацию новый высокопроизводительный гофроагрегат BHS (Германия) для производства трехслойного картона со скоростью до 450 м/мин.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания «Архбум» запустила новый завод по производству гофроупаковки в Воронежской области. Объем инвестиций в этот проект составил 3,5 млрд руб.