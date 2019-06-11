Альфа-банк потребовал взыскать недвижимость экс-владельца «Югры»

Альфа-банк планирует взыскать с бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина недвижимость, которую он заложил по кредитам, сообщил РБК председатель правления банка Андрей Соколов. Господин Хотин заключил с Альфа-банком мировое соглашение по спору о его задолженности примерно на $700 млн.

«В последнее время было несколько случаев нарушения ковенантов по мировому соглашению, поэтому мы объявили всю задолженность срочной к платежу и сейчас подали иски, для того чтобы мы могли обратить взыскание на заложенное по кредитам имущество»,— сказал господин Соколов. Он уточнил, что иски банка связаны с ситуацией с банком «Югра».

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», входившего в топ-30 по активам среди российских банков, еще в июле 2017 года. С тех пор ЦБ неоднократно добивался возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 УК РФ (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями и преднамеренное банкротство) по факту кредитования «Югрой» юрлиц, не вернувших заемные средства. Последнее заявление Банка России о преступлениях в банке было направлено в феврале текущего года.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «"Онегин", добрый их приятель».