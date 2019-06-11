«России тоже предстоит транзит власти»

В Казахстане новый президент — Касым-Жомарт Токаев официально победил на внеочередных выборах президента республики. По данным местного Центризбиркома, за него проголосовали более 70% граждан страны. Оглашение результатов президентских выборов проходило на фоне протестов в Алматы и столице — Нур-Султане. Во всех случаях полиция жестко разгоняла митингующих. В результате этих действий есть раненые. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе опасается, что казахстанский сценарий транзита власти повторится в России через пять лет.

В Казахстане состоялся транзит власти — событие более чем знаменательное. В стране появилась новая столица – Нур-Султан. То есть физически, конечно, город остался старым, но название получил новое в честь «отца нации» — первого президента республики Нурсултана Назарбаева при его жизни. Он и сейчас руководит государством.

Согласно официальным данным Центризбиркома, новым главой республики избран Касым-Жомарт Токаев. За него отдали свои голоса более 70% избирателей. Для Казахстана этот показатель считается не очень высоким. На последних выборах 2015 года Нурсултан Назарбаев получил почти 98%. Однако не очень внушительный результат Токаева объясняется просто: он не национальный лидер, а всего лишь президент, поэтому на 100% рассчитывать пока не может.

Пока избирком подводил итоги, в главных городах страны проходили акции протеста. Не очень многочисленные, но сопровождались они жесткими задержаниями — жесткими даже для Казахстана, где особо не принято церемониться с протестом. Есть раненые, некоторые — тяжело. Токаев заявил, что протестующие, по сути, провокаторы, которые умышленно шли на конфликт с правоохранительными органами. Главные причины уличных акций традиционные: люди подозревают, что выборы фальсифицированы, и в целом они ждут даже не перемен, а хоть каких-ни будь изменений. Однако ничего подобного власть им не обещает. Вместо этого — жесткие задержания.

Можно было бы сказать, что дела Казахстана нас не касаются. Однако России тоже предстоит этот самый транзит власти. И пока, глядя на соседей, представляется, что именно такой вариант нас всех и ждет. То есть никаких перемен, а лишь технические перестановки. И поэтому вся эта казахстанская выборная конструкция не добавляет оптимизма, которого и так осталось не очень много. Особенно в свете последних событий, связанных и с делом Ивана Голунова, и, как ни странно, с Петербургским экономическим форумом, который фактически показал полное неверие в какое-либо движение вперед и в то, что российская власть может предложить новый курс.

Кстати говоря, нелишне вспомнить, что в далекие годы перестройки именно Нурсултан Назарбаев считался главным реформатором на постсоветском пространстве. И обещал превратить Казахстан в очередную «восточную жемчужину». Похоже, что это не очень получилось. Однако ему удавалось относительно долго сохранять подобный имидж. И, кстати говоря, именно он внушил тезис, что Казахстан не может существовать без Назарбаева.

И что здесь интересно: две ключевые державы бывшего СССР проводят выборы. На Украине побеждает Владимир Зеленский и говорит: «У нас получилось — и у вас тоже». Он воспринимается как символ перемен. И Казахстан, где есть старый национальный лидер и новый фактически назначенный президент. Жесткие задержания на фоне всего этого стали своеобразной традицией. А Россия как бы посередине.

Но, похоже, что мы пойдем именно казахстанским путем.

По крайней мере, на данный момент есть такая уверенность. Пусть это будет по-другому называться. Пусть вокруг будут другие декорации, но путь именно такой. Можно ли повлиять на выбор этого пути? Конечно, можно — нужна общественная активность, не более того.

Российская власть, на самом деле, четко слышит все сигналы. Так вот, нужно как-то дать понять, что выборы по модели Казахстана — не наша история. Нужно нечто другое, чтобы больше походило на перемены.