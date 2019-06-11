Краснодарский завод MOTOR планирует расширение производства

Завод MOTOR (ГК «Юг-Энерго») по выпуску дизель-генераторных установок для бытовых и промышленных нужд, находящийся в промышленной зоне по улице Тополиной кубанской столицы, обсуждает с администрацией города возможность расширения производства. Как сообщили в мэрии, оборот предприятия в 2018 году достиг 1,4 млрд руб.

Накануне глава Краснодара Евгений Первышов и директор компании Дмитрий Кожеуров обсудили перспективы развития завода. Господин Кожеуров рассказал, что в ближайшие годы MOTOR планирует наращивать объемы выпускаемой продукции, докупать новые станки, запустить линию порошкового окрашивания.

В настоящее время производственные площади предприятия занимают 1 га. Завод выпускает дизельные генераторы и электростанции различных типов мощностью от 10 до 2500 кВт и напряжением 0,4, 6,3 и 11 кВ. На предприятии изготавливают около 1200 единиц продукции в год.

ООО ГК «Юг-Энерго» поставляет оборудование по всей России и в страны СНГ. По России в своем сегменте по объемам производства и продаж занимает второе место. Сотрудничает с Госкорпорацией «Росатом», МВД России, компаниями «Газпром», «Роснефть», «Ростелеком», «Лукойл».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ГК «Юг-Энерго» зарегистрирована в Краснодаре в 2014 году. Уставный капитал общества 250 тыс. руб. По итогам 2017 года чистая прибыль предприятия составила 76,2 млн руб.

Василий Хитрых