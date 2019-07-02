Сегодня исполняется 58 лет президенту открытого кинофестиваля «Кинотавр», продюсеру Александру Роднянскому

Его поздравляет продюсер, кинокритик, создатель фестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик» Марк Рудинштейн:

— Дорогой Саша, с удовольствием поздравляю тебя с днем рождения! Я очень рад, что очередной «Кинотавр» прошел на очень высоком уровне, и тому, что у тебя появился новый партнер, который, надеюсь, зацементирует навсегда финансовую часть фестиваля, ну а остальное у тебя есть. Ты настолько талантлив и так я люблю тебя слушать, когда ты вещаешь, что испытываю глубокую радость от того, что когда-то был с тобой знаком. К сожалению, сейчас возможности общаться нет, но надеюсь, что скоро такие времена наступят. С днем рождения тебя!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»