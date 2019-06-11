Картина да Винчи «Спаситель мира» обнаружилась на яхте саудовского наследного принца

Полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте «Serene» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, сообщил портал Artnet со ссылкой на источники, «руководившие перевозкой». Ранее сотрудники Лувра в Париже и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах сообщили о пропаже картины.

Портал отметил, что картина будет находиться на яхте принца, пока власти Саудовской Аравии не построят культурный центр, где планируется экспонировать картину.

Напомним, «Спаситель мира» из коллекции российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева был продан с аукциона Christie’s за $450 млн в ноябре 2017 года. СМИ тогда сообщали, что картину купил саудовский принц. Однако организаторы торгов позже назвали другого покупателя: им якобы стал департамент культуры и туризма Абу-Даби.

Подробнее об аукционе, где была продана картина,— в материале “Ъ” «Спас златотворный».