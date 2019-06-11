Мусор включают в парламентскую повестку

Партия «Яблоко» выдвинула своим единственным кандидатом на выборы в Госсовет Татарстана активистку движения против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Веру Керпель. Она баллотируется в Волжском одномандатном округе, на территории которого уже в июле планируют начать строить завод. Эксперты полагают, что избирательная кампания может привести к крупному скандалу для властей из-за возможных протестов местных жителей. В партии «Яблоко» не исключают, что госпожу Керпель намеренно могут не допустить до голосования.



Решение о выдвижении активистки движения «Против МСЗ. За раздельный сбор» Веры Керпель кандидатом от «Яблока» было принято на конференции татарстанского отделения партии. Об этом вчера “Ъ-Казань” сообщил лидер республиканских «яблочников» Руслан Зинатуллин. Госпожа Керпель баллотируется по Волжскому одномандатному избирательного округу, куда входят территории Зеленодольского района и часть Зеленодольска. Других кандидатов «Яблоко» не планирует выдвигать. «У нас ограничены ресурсы. Мы хотим сосредоточить все силы на одном округе»,— сказал господин Зинатуллин.

В границах Волжского округа находится поселок Осиново, где компания АГК-2 планирует разместить МСЗ. Решение было принято в конце 2016 года, когда совет при президенте России по стратегическому развитию утвердил проект «Чистая страна». Завод в республике стоимостью 28 млрд руб. рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Гендиректор компании «РТ-инвест» (ей принадлежат акции АГК-2) Андрей Шипелов заявил, что строительство начнется уже в июле этого года. В марте этого года проект МСЗ получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Вера Керпель рассказала “Ъ-Казань”, что требование отменить строительство МСЗ станет главным требованием ее кампании: «Этот завод вреден и дорог. Он не нужен нашей республике». Госпожа Керпель напомнила, что местные жители и активисты движения выходили на акции протеста, пытались оспорить результаты публичных слушаний, готовили собственную общественную экспертизу: «Выборы в Госсовет — еще одна возможность отменить решение по строительству МСЗ».

Госпожа Керпель добавила, что еще один участник движения «Против МСЗ» Тимур Дмитриев будет выдвигаться в соседнем Прибрежном округе (включает часть Кировского района Казани, в том числе поселок Юдино), однако он пойдет как самовыдвиженец. Им обоим для регистрации кандидатами необходимо собрать по 1,8 тыс. подписей избирателей своего округа. Напомним, выборы запланированы 8 сентября. Всего будет избрано 100 депутатов. Выдвижение кандидатов продлится до 7 июля.

Вера Керпель и члены «Яблока» рассчитывают на победу в Волжском округе. «Керпель уже очень известна в округе. Мы уверены, что люди против строительства завода»,— считает Руслан Зинатуллин. В то же время в партии полагают, что власти будут оказывать противодействие кампании «Яблока». «Как только я объявила, что пойду на выборы, в Telegram-каналах, которые видимо, контролируются Казанским кремлем, стали писать, что я иду на выборы из-за денег. Думаю, власти не хотят, чтобы я участвовала в выборах»,— говорит Вера Керпель.

Кто станет соперником Веры Керпель, пока неизвестно. В 2014 году с результатом 78,4% победителем в Волжском округе стал генеральный директор АО «Судостроительная корпорация "Ак Барс"» Ренат Мистахов. На сайте Госсовета сказано, что господин Мистахов является членом «Единой России», но на выборы тогда шел как самовыдвиженец. “Ъ-Казань” написал запрос в компанию депутата, но оперативного ответа получить не удалось. От «Единой России» в Волжском округе никто выдвигаться не собирается. Партия проводила праймериз, но на выдвижение именно в этом округе никто заявление не подал.

«Скорее всего, Волжский округ освободили для самовыдвиженца от бизнеса или представителя другой партии»,— говорит профессор Казанского национального исследовательского технологического университета, политолог Сергей Сергеев. Он отмечает, что Зеленодольский район является протестным для властей: «Но результат будет зависеть от того, как будет идти кампания. В Осиново Керпель очень известна, в других поселениях ее могут почти не знать».

Господин Сергеев добавляет, что «сам факт начала строительства МСЗ в разгар избирательной кампании может стать минусом для властей»: «Если жители будут блокировать строительную технику, а их начнут разгонять, это приведет к масштабному скандалу». При этом он не исключает, что госпожу Керпель могут вовсе не допустить до выборов.

Своих кандидатов в округе планируют выставить «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Секретарь республиканских коммунистов Артем Прокофьев рассказал “Ъ-Казань”, что от партии должен был выдвигаться Антон Голубков, также один из лидеров движения против строительства МСЗ. «Но, видимо, из-за выдвижения Керпель теперь он откажется»,— предполагает господин Прокофьев. Он добавил, что КПРФ будет искать другого кандидата. «Это стратегически важный округ. А Веру Керпель могут не зарегистрировать из-за подписей. Потому мы планируем закрыть все округа республики»,— заключил господин Прокофьев.

Кирилл Антонов