Военные историки рвутся на финский фронт

Российское военно-историческое общество (РВИО) готово провести новые раскопки в урочище Сандармох, где захоронены 7,4 тыс. человек, расстрелянных в годы Большого террора 1937–1938 годов. На этом настаивает историк ПетрГУ Сергей Веригин, автор гипотезы о расстрелах в урочище финнами красноармейцев. По его словам, необходимость этого видна из заключений судмедэкспертов и криминалистов, осмотревших останки людей и предметы, найденные первой экспедицией РВИО в Сандармохе.

О необходимости провести повторные раскопки в урочище Сандармох заявил директор Института истории и политических наук Петрозаводского госуниверситета Сергей Веригин. Он вместе с коллегой, профессором ПетрГУ Юрием Килиным, выдвинул гипотезу о расстреле в урочище финнами красноармейцев: там во время финской оккупации 1941–1944 годов проходила линия фронта. Гипотезу проверяла экспедиция РВИО и Минобороны РФ в августе 2018 года. Тогда на границе массового захоронения жертв политических репрессий были обнаружены могилы пяти человек. Сейчас господин Веригин огласил выводы ГБУЗ РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и экспертно-криминалистического центра МВД по РК. По его словам, найденные гильзы и пули калибров 7,63 и 7,65 мм могли использоваться в пистолетах «Маузер» и «Браунинг», которые закупались как СССР, так и Финляндией. А найденные останки четырех мужчин и женщины от 20 до 53 лет были в одежде и обуви — валенках, а значит, это не политрепрессированные, так как тех, по словам господина Веригина, раздевали перед убийством. «Экспертиза в какой-то мере подтверждает нашу гипотезу, и нужна дальнейшая работа в районе Сандармоха»,— заявил господин Веригин. Он сообщил, что уже договорился о взаимодействии с финном, занимающимся поисковыми работами, и тот готов присоединиться. Ранее руководитель экспедиции РВИО Олег Титберия заявлял, что в ямах обнаружены стельки валенок и кусочки ткани зеленого цвета, якобы от шинели английского производства, но передавались ли они на экспертизу и где сейчас находятся, неясно. Историк, хранитель Музея Сахаровского центра Наталья Самовер уточнила в разговоре с “Ъ”, что в других захоронениях политрепрессированные были в одежде — например, в челябинской «Золотой горе», в «Катыни» под Смоленском, и по одежде эксперты определяли время года, когда были проведены расстрелы.

В заключении судмедэкспертов, представленном “Ъ” господином Веригиным, не указывается, что на останках была какая-либо одежда. Эксперты отметили, что останки были лишены мягких тканей.

На всех черепах были характерные для выстрелов отверстия, но точно указать причину смерти и год эксперты затруднились, сообщив только, что возраст захоронения — не менее 50 лет.

Что касается обнаруженных двух гильз и трех пуль, то они, согласно выводу эксперта МВД, могли быть использованы как минимум в 12 видах иностранного оружия. Обе экспертизы выполнены в сентябре и октябре прошлого года.

В РВИО заявили о готовности провести вторую экспедицию на территории урочища Сандармох. «Как и в прошлом году, экспедиция будет организована, если к нам обратятся Республика Карелия и представители Минобороны РФ»,— заявила руководитель департамента информационной политики РВИО Надежда Усманова. Министр культуры Карелии и руководитель местного отделения РВИО Алексей Лесонен пояснил “Ъ”, что они еще не обращались к РВИО с просьбой о новой экспедиции. Он подчеркнул, что министерство интересует «все-таки уточнение границ захоронения Сандармоха» и «разграничение артефактов и разных пластов истории». Господин Лесонен отметил, что «место очень болезненное с точки зрения отношения людей к нему», так как многие из тех, чьи репрессированные родные до сих пор не найдены, связывают их историю с Сандармохом. «Родственники должны получить информацию о том, что тут происходило в разные годы»,— считает господин Лесонен.

Тем временем обнаруженные экспедицией РВИО останки до сих пор не перезахоронены. По словам министра культуры Карелии, они все еще находятся в Медвежьегорске, в бюро судмедэкспертизы. Господин Лесонен отметил, что «идут попытки идентифицировать личности захороненных, вплоть до проведения генетической экспертизы».

Напомним, ученые ПетрГУ заявили о своей гипотезе в 2016 году. Господин Веригин считает, что финны знали о захоронении политрепрессированных в Сандармохе, так как там даже спустя четыре-пять лет после расстрелов «стоял запах», и тоже свозили туда на расстрел пленных красноармейцев. Известный историк-русист университета Хельсинки Антти Куяла заявил, что у финской стороны нет данных о расстрелах военнопленных в урочище (см. “Ъ” от 18 сентября 2018 года).

Против новых раскопок в Сандармохе выступили родственники репрессированных, попросив в открытом письме в адрес Минкульта РФ не беспокоить могилы.

Правозащитники и исследователи политрепрессий увидели в работах РВИО попытку переписать историю массовых расстрелов в Сандармохе во время Большого террора. Депутат заксобрания Карелии председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявляет, что раскопки РВИО велись без законных оснований.

Анастасия Курилова