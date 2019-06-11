«Новапорт» придет за долей

ООО «Новапорт» приобретет контрольный пакет пензенского аэропорта, сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Получив долю в компании, инвестор проведет реконструкцию нового здания аэровокзального комплекса, грузового терминала, топливозаправочного комплекса и других объектов. Власти рассчитывают, что это позволит в три-четыре раза увеличить пассажиропоток из Пензенской области. Эксперты более сдержанно оценивают перспективы роста количества пассажиров и отмечают, что инвестору предстоит тщательно просчитать размер вложений, чтобы проект оказался прибыльным.

ООО «Новапорт» получит контрольный пакет акций аэропорта пензенского аэропорта, после чего проведет его реконструкцию. Об этом на оперативном совещании в правительстве Пензенской области заявил губернатор региона Иван Белозерцев. Сейчас ГБУ ПО «Аэропорт Пензы» полностью принадлежит правительству Пензенской области. Предприятие еще не ­акционировано.

Соглашение о намерениях провести реконструкцию объекта с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Сергеем Рудаковым пензенский губернатор Иван Белозерцев подписал на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме. По словам господина Белозерцева, соглашение предполагает разработку компанией инвестиционной программы развития аэропорта Пензенской области, которая включает в себя реконструкцию или строительство нового здания аэро­вокзального комплекса, грузового терминала, топливозаправочного комплекса, центра бортового питания и других ­объектов.

«У „Новапорта“ есть намерение приобрести контрольный пакет Пензенского аэропорта, построить за собственные средства новый современный терминал. Его вход в инвестиционный проект Пензенской области по аэропорту даст возможность увеличить количество направлений перевозки пассажиров в разные города РФ. В тех городах, куда зашла эта компания, авиаперевозки пассажиров увеличены в три-четыре раза»,— заявил глава региона.

• «Новапорт» — сеть региональных аэропортов, которая владеет или управляет контрольными пакетами акций в аэропортах Новосибирска, Челябинска, Волгограда, Томска, Астрахани, Читы, Тюмени, Перми, Мурманска, Кемерово, Минеральных Вод, Калининграда, Улан-Удэ, Владикавказа. Холдингом «Новапорт» владеет бизнесмен Роман Троценко.

Ранее гендиректор ООО «Новапорт» Сергей Рудаков утверждал, что после реконструкции аэровокзала пассажиропоток пензенского аэропорта можно увеличить до 700 тыс. человек в год. Сколько «Новапорт» готов вложить в пензенский аэропорт, в компании не ­сообщают.

Как писал „Ъ“, правительство Пензенской области давно ищет инвестора, для строительства здания нового аэровокзала, но до последнего времени никто не проявлял к нему интереса. Ранее по инициативе главы региона уже была разработана архитектурная концепция нового здания аэровокзала и проектно-сметная документация. Проект разработан за счет средств бюджета Пензенской области, сметная стоимость строительства объекта — 760,5 млн руб.

Как писал „Ъ“, реконструкция пензенского аэропорта началась в 2013 году. Тогда в рамках двух федеральных целевых программ — «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)» и «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» — был проведен ремонт аэродрома. Работы шли в три этапа: сначала были обновлены объекты управления воздушным движением, радионавигации и связи, средств посадки, линии электроснабжения, было заменено технологическое оборудование в командно-диспетчерском пункте. На втором этапе были удлинены искусственная взлетно-посадочная полоса и рулежные дорожки, расширен пассажирский перрон с увеличением мест стоянок воздушных судов. На третьем этапе было заменено покрытие ИВПП.Работы по обновлению взлетно-посадочной полосы профинансировало ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», они обошлись в 29,01 млн руб. Остальные 567 млн руб. выделил федеральный бюджет.

Руководитель агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что, пока не определена цена проекта, инвестору необходимо «детально рассчитывать» параметры нового терминала, чтобы окупить ­инвестиции.

Младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова отмечает, что, исходя из практики, в идее аэропортов «Новапорта» лежит совмещение на площадях аэровокзального комплекса функций по предполетному сопровождению и торговоразвлекательному обслуживанию пассажиров. «Соответственно, в Пензенской области стоит ожидать, в первую очередь, расширения площадей аэровокзала, во вторую — расширения маршрутной сети. В совокупности это может способствовать росту пассажиропотока на 20–30%»,— считает эксперт.

Дмитрий Баранов из УК «Финам Менеджмент» считает, что с расширением аэропорта деятельность в нем активизируется. «Создание лучших условий для пассажиров и обработки грузов привлечет внимание как граждан, так и грузоотправителей и грузополучателей, может подтолкнуть их чаще обращаться к услугам аэропорта. Также перспективы аэропорта связаны с дальнейшим увеличением региональных авиаперевозок в стране»,— считает эксперт.

Сергей Петунин