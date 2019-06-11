Компартия собрала второго человека

Очередным претендентом на пост губернатора Астраханской области стал депутат Государственной думы РФ от КПРФ Николай Арефьев. Решение принято на заседании астраханского отделения компартии по рекомендации ЦК КПРФ.Господину Арефьеву еще предстоит пройти муниципальный фильтр. Остальные парламентские партии пока своих кандидатов не представили. Эксперты считают, что Николай Арефьев даже при самых благоприятных обстоятельствах не сможет набрать более 20% голосов.

На должность губернатора Астраханской области претендует депутат Государственной думы от КПРФ, член местного обкома Николай Арефьев. Его кандидатуру по результатам конференции одобрило региональное отделение компартии. Как сообщили в пресс-службе партии, кандидатуру рекомендовал центральный комитет КПРФ.Другие претенденты на должность главы реготделения не рассматривались. 70летний Николай Арефьев возглавляет общероссийскую общественную организацию «Дети войны», входит в состав парламентского собрания союза Белоруссии и России.

После подачи документов в региональный избирком Николай Арефьев должен будет пройти муниципальный фильтр, который в Астраханской области составляет 7%, только затем он будет зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы. Никакой стратегии на выборах астраханские коммунисты пока не представляют.

В минувшую пятницу, 7 июня, документы в избирательную комиссию Астраханской области подал врио губернатора региона 49летний Игорь Бабушкин. За два дня до этого господина Бабушкина на этот пост назначил президент Владимир Путин, тем же указом глава государства отстранил занимавшего пост врио главы региона с сентября прошлого года Сергея Морозова.

«Когда президент Российской Федерации выразил мне свое доверие и я согласился на работу в Астраханской области, я принял решение, что приехал сюда работать надолго. У меня есть три месяца, чтобы завоевать доверие астраханцев. Готов посвятить этому все свои силы»,— отметил Игорь Бабушкин. Господин Бабушкин намерен идти на выборы ­самовыдвиженцем.

Документы на регистрацию в качестве кандидатов подали также 53летний пенсионер ФСБ Игорь Гурбо и 51летний замдиректора астраханского МФЦ Герман Даниленко. Оба кандидата идут на выборы самовыдвиженцами.

Остальные парламентские партии пока не приняли решение о выдвижении кандидата на губернаторские выборы. Как сообщил „Ъ“ заместитель координатора астраханского отделения ЛДПР Сергей Глазунов, партийная конференция назначена на 15 июня. «Сегодня-завтра из Москвы нам придут документы, будем рассматривать»,— отметил господин Глазунов. По его словам, предварительно уже известна кандидатура, но называть ее представитель партии отказался.

В реготделении «Справедливой России» сказали, что дата конференции, на которой определится кандидат в губернаторы области, пока не определена. Также неизвестно, будет ли участвовать в выборах справоросс Олег Шеин, которого эксперты рассматривали как наиболее вероятного победителя на выборах. В частности, политолог Андрей Серенко считает, что в нынешней ситуации, если господин Шеин будет зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы, сильных соперников на предстоящих выборах у него нет.

Николай Арефьев, по мнению политолога, в избирательной кампании будет «уверенным вторым номером», причем с большим отрывом от лидера. По оценкам господина Серенко, кандидат от КПРФ даже при самых благоприятных обстоятельствах не сможет набрать больше 20% голосов. «Если „Справедливая Россия“ все же выдвинет Олега Шеина, то Николай Арефьев оттянет на себя часть протестного электората, но победить он не сможет»,— считает ­эксперт.

Что касается врио губернатора Игоря Бабушкина, то ему, по мнению политолога, придется собрать все силы, чтобы в кратчайшие сроки выполнить поставленную Кремлем задачу — выиграть губернаторские выборы. «Его прислали той же почтой, что и Сергея Морозова, поэтому ему уже сейчас надо выстраивать отношения с элитами и делать так, чтобы в регион потекли средства, чтобы получить поддержку. Времени почти не осталось, так что это будут одни из самых сложных выборов в Нижнем Поволжье»,— отмечает Андрей Серенко.

Сергей Петунин