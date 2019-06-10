Разработчик Salesforce покупает Tableau Software за $15,7 млрд

Американский разработчик CRM-систем и облачных приложений Salesforce купил компанию Tableau Software, специализирующуюся на больших данных. Сумма сделки составила $15,7 млрд, тем самым сделка стала крупнейшей для Salesforce, которая известна своими многочисленными приобретениями. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу октября. После этого Tableau продолжит работать независимо от Salesforce, ее генеральный директор Адам Селипский останется на своем посту. За одну акцию акционеры Tableau получат 1103 акции Salesforce общей стоимостью $177,9, тем самым премия в сравнении со стоимостью акций Tableau на торгах в пятницу составляет 42%.

Salesforce была создана в 1999 году бизнесменом Марком Бениоффом, до того занимавшим пост вице-президента корпорации Oracle. Компания специализируется на CRM-системах, то есть ПО для автоматизации продаж и взаимодействия с клиентами, также у Salesforce есть платформа для разработки приложений и облачный сервис Database.com. На счету корпорации с момента основания более 50 приобретений других компаний, покупка Tableau уже третья сделка с начала нынешнего года.

Tableau Software, созданная в 2003 году, занимается анализом данных, прежде всего визуальной аналитикой. Среди ее продуктов — облачные базы данных и аналитические инструменты, в том числе для визуализации больших объемов данных, а к клиентам Tableau относятся Verizon и Netflix. Быстрорастущий рынок аналитики данных привлекает многих крупных игроков, включая Microsoft, Google и Amazon. На прошлой неделе Google за $2,6 млн купила компанию Looker, работающую в сфере облачных решений и аналитики.

Яна Рождественская