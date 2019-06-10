Первые полосы оказались редким товаром

В Москве за считанные часы раскупили газеты «Коммерсантъ», РБК и «Ведомости». 10 июня впервые в истории все три издания вышли с одинаковой первой полосой. На ней большими буквами был напечатан заголовок «Мы Иван Голунов» в поддержку журналиста «Медузы», обвиненного в покушении на сбыт наркотиков. Особенно предприимчивые жители столицы продают дефицитные экземпляры на Avito за десятки тыс. руб. Кто еще поддержал эту акцию? Выясняли Виктория Феофанова и Анастасия Ройзман.

Печатная пресса на один день оказалась не мертва. Газеты в Москве начали разбирать еще рано утром. Примерно к девяти часам их уже было не найти. Уставшие продавцы закатывали глаза и вывешивали от руки написанные объявления «"Коммерснатъ", РБК и "Ведомости" не спрашивать, их нет». Взамен предлагали «Комсомольскую правду» и сборники сканвордов. По словам продавцов, несмотря на жару, очередь к ним была длиннее, чем в соседние ларьки с мороженым. Жительница Москвы Анна обошла десяток точек, прежде чем ей удалось купить все три газеты: «В районе девяти утра я попыталась купить все три газеты — РБК, “Ъ”, "Ведомости" — но в Facebook уже были панические сообщения, что в центре их нигде нельзя приобрести, они остались только где-то в кафе или в дорогих гостиницах. Я понадеялась на то, что на окраине Москвы, возможно, не так много сознательных читателей, которые с утра сразу расхватали тиражи, однако это оказалось не так. Я обошла весь район, но не нашла ничего. Общей сложностью в поисках всех трех газет я провела где-то полтора часа».

Пользователи соцсетей все утро делились советами, где достать газеты. Те же, кому удалось собрать Фулл хаус, победно выкладывали фотографии всех трех изданий, лежащих рядом. До середины дня главным лайфхаком оставалось отправиться в «Кофеманию» — там при входе всегда собрана деловая пресса. Менеджеры заведения по телефону записывали имена тех, кто попросил отложить газеты. Почти сразу на Avito стали появляться объявления о продаже дефицитного товара. За все три издания смекалистые дельцы просят от 10 до 45 тыс. руб. “Ъ FM” связался с одним из продавцов:

«Достаточно простая ситуация. Знакомый начинает работать рано утром, он шел на работу и по пути купил. Пока Москва проснулась к 8-9 часам, все уже разлетелось».

Один из продавцов просит за газеты 230 тыс. руб., при этом обещает, что все деньги отправит матери Ивана Голунова. Другой готов отдать их бесплатно, а взамен просит, чтобы покупатель выложил в Instagram свое фото с одним из изданий. Приоритет отдается людям из нежурналистской среды и иностранцам. Такой ажиотаж вокруг газет был предсказуем, считает гендиректор агентства PRT Глеб Сахрай: «Сам по себе выход трех конкурирующих в одной нише изданий с одинаковой обложкой — это мощный прецедент. Этот факт сам по себе заслуживает внимания людей.

Второй момент — это то, что, действительно, очень много людей из аудитории этих изданий разделяют позицию редакций.

Это говорит о том, что событие произвело мощный резонанс в обществе. Люди покупают эти издания, разделяя их точку зрения».

К акции “Ъ”, «Ведомостей» и РБК присоединились другие издания и музыканты. Надпись «Мы Иван Голунов» появилась в понедельник на заглавной странице «Новой газеты», портала The Bell, телеканала «Дождь», на официальном сайте певца Дельфина и даже на странице казанского метро в Instagram. Несмотря на возникший ажиотаж, руководство СМИ решило не допечатывать тираж. По словам руководителя объединенной редакции РБК Игоря Тросникова, главной задачей было привлечь внимание к проблеме, это удалось: «Дальше зарабатывать на этом мы не планируем».