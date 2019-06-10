11 июня, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

«РИА Новости»: ЦБ счел информацию об утечках данных компиляцией

ЦБ России считает появившуюся сегодня, 10 июня, информацию об утечке данных более 900 тыс. клиентов банков компиляцией нескольких старых инцидентов, сообщил «РИА Новости» источник, близкий к регулятору.

«Банк России уже давно контролирует ситуацию с утечками данных банковских клиентов. Информация в СМИ об утечке данных 900 тыс. клиентов является компиляцией нескольких старых утечек»,— заявил неназванный источник.

Ранее DeviceLock обнаружил утечки баз данных клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. В открытом доступе оказались имена, телефоны, паспортные данные и сведения о работе почти 900 тыс. россиян. В одной из баз данных, с которой удалось ознакомиться “Ъ”, по месту работы помимо сотрудников частных компаний можно найти около 500 сотрудников МВД, порядка 40 человек из ФСБ. Роскомнадзор назвал массовую утечку данных вопиющей и выразил готовность обратиться в суд для решения с блокировкой этого ресурса в России.

Подробнее о содержании оказавшихся в открытом доступе баз данных банковских клиентов читайте в материале “Ъ” «Утечка на миллион».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя