Курган подбросили Тюмени

В понедельник агентство РБК сообщило об инициативе врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, предложившего администрации президента объединить регион с Тюменской областью. Однако в обоих регионах официально опровергли эту информацию. Источники “Ъ-Урал”, знакомые с ситуацией, считают, что произошел «информационный вброс» в рамках готовящейся кампании по выборам губернатора Курганской области.



Как сообщило агентство РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству Курганской области и к Кремлю, врио губернатора Зауралья Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью. По данным издания, инициатива вызвана «экономическими соображениями — Курганская область бедная и экономически выиграет от объединения с Тюменской областью».

Курганская область образована в 1943 году. Индустриально-аграрный регион, основу экономики составляет промышленность. Занимает территорию 71,5 тыс. кв. км. Входит в число 15 российских регионов, получающих наибольшие дотации из федерального бюджета. По уровню валового регионального продукта (ВРП) на душу населения регион по итогам 2017 года занял 62-е место.

Тюменская область образована в 1944 году. Регион отличается развитой нефтяной и обрабатывающей промышленностью. Включает в себя Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Площадь области равна 1464,2 тыс. кв. км. По уровню ВРП на душу населения регион по итогам 2017 года занял 19-е место.

В пресс-службе губернатора Курганской области назвали «слухами» информацию РБК, подчеркнув, что «никаких официальных обращений в адрес руководства страны по указанному вопросу не исходило». Власти Тюменской области подчеркнули, что вопрос присоединения Курганской области «не стоял и не стоит на повестке». «Эту тему никто не рассматривает, она является информационным фейком, не имеющим никакого отношения к действительности»,— заверил директор департамента общественных связей Тюменской области Павел Белявский.

Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с “Ъ-Урал” предположил, что информационный вброс специально организован накануне выборов губернатора Курганской области, которые запланирован на 8 сентября.

«Возможно, что кто-то предлагал информационные услуги курганским властям, но они отказались, и теперь им мстят»,— полагает собеседник.

Напомним, Вадим Шумков был назначен исполняющим обязанности губернатора 2 октября 2018 года в связи с досрочной отставкой Алексея Кокорина. Ранее господин Шумков занимал должность заместителя губернатора Тюменской области.

Вопрос о присоединении Курганской области к соседним регионам ранее уже поднимался. В 2003 году губернатор Свердловской области Эдуард Россель на встрече с журналистами высказал мнение, что можно создать укрупненный регион, в который войдут Курганская, Свердловская и Челябинская области. «Это получится мощный субъект федерации — около 10 млн жителей, и финансово самодостаточный. Свердловская и Челябинская области вытянули бы Курганскую, и федерации не пришлось бы больше помогать ей деньгами»,— сказал он. Впрочем, его коллеги категорически с ним не согласились. «Идея объединения со Свердловской областью — абсурдна, она принесет только потери Челябинской области»,— сказал тогда челябинский губернатор Петр Сумин, подчеркнув, что управляет самодостаточным регионом. Курганский губернатор Олег Богомолов заявил, что «такие идеи вызывают только раздражение во всех территориях». «Курганская область не будет огородом для Свердловской области»,— подчеркнул он.

Анна Лапина, Мария Арабей