«Лаборатория Касперского» разработала систему против кибератак бортовых компьютеров автомобилей

«Лаборатория Касперского» ведет переговоры с несколькими автомобильными компаниями по установке в бортовые компьютеры их системы против кибератак, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор компании Евгений Касперский. Название компаний он не уточнил.

«Мы сейчас делаем иммунную операционную систему и ведем работу с некоторыми автомобильными компаниями по поводу того, чтобы в их бортовые системы внедрить нашу операционную систему. То есть мы оставляем их операционку и приложения, но иммунитет (от кибератак.— “Ъ”) гарантируем мы»,— добавил глава компании.

Также господин Касперский заверил, что сейчас проходят переговоры только о бортовых компьютерах автомобилей, о запуске операционной системы компании на смартфонах и компьютерах речи не идет.

Ранее в «Лаборатории Касперского» сообщали об обнаружении нового вида мошенничества через «Google Календарь». По данным компании, злоумышленники отправляли пользователям сервиса сообщения под видом автоматических уведомлений. Когда пользователь открывал всплывающее окно от мошенника, то попадал на платформу, через которую злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным данным.

О еще одной схеме мошенничества в рунете, оборот которой мог составлять сотни миллионов рублей, читайте в материале “Ъ” «Интернет-пользователи проиграли в лотерею».