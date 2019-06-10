«Лаборатория Касперского» рассказала о новом виде мошенничества с «Google Календарь»

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый вид мошенничества через «Google Календарь», передает «РИА Новости» со ссылкой на информацию компании. Как отмечается, злоумышленники отправляли пользователям сервиса сообщения под видом автоматических уведомлений.

Когда пользователь открывал всплывающее окно от мошенника, то попадал на фишинговый сайт — платформу, через которую злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным данным. Пользователям предлагали пройти опрос за вознаграждение. Чтобы получить приз, нужно было ввести данные банковской карты и другую личную информацию, в частности имя и номер телефона.

«Этот новый способ проведения фишинговых атак потенциально предоставляет злоумышленникам больше возможностей, поскольку теоретически может ввести в заблуждение даже опытных пользователей, которые хорошо осведомлены об угрозе спама и фишинга в электронной почте или мессенджерах»,— отмечается в комментарии.

В «Лаборатории Касперского» добавили, что пока мошеннические предложения выглядят подозрительно и пользователи могут легко заподозрить обман, но со временем схема может усложниться. Старший спам-аналитик компании Мария Вергелис рекомендовала отключить функцию автоматического уведомления.