Глава чеченского «Мемориала» свое отбыл

Суд Шалинского городского суда Чечни в понедельник удовлетворил ходатайство главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении (УДО). Правозащитник был осужден на четыре года за хранение наркотиков, которые, по его словам, ему подбросили сотрудники полиции. В «Мемориале» указывают на параллели между делами Оюба Титиева, журналиста Ивана Голунова и многих других осужденных.

Решение Шалинского суда об УДО для Оюба Титиева вступит в силу через десять дней, пояснил “Ъ” руководитель программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. «Оюб в своем заявлении о том, что он не будет подавать апелляцию на приговор, сообщал, что намерен сразу после освобождения вернуться к работе. Когда я его встречу и обниму, я уже скажу об этом более точно»,— сообщил господин Орлов.

Напомним, 18 марта 2019 года господин Титиев был признан виновным в хранении 200 г марихуаны и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Учитывая время, которое он провел в СИЗО (день засчитывается за полтора в колонии), к маю он уже отбыл две трети срока и получил право подать ходатайство об УДО.

Если бы господин Титиев обжаловал решение суда, процесс мог растянуться на несколько месяцев. «Был непростой выбор: подать на апелляцию и не получить УДО или все-таки надеяться на УДО. И вот суд вынес решение»,— пояснил господин Орлов. По его словам, в Европейском суде по правам человека уже находится жалоба Оюба Титиева на незаконный арест и преследование по политическим мотивам, но жалобу на неэффективное судебное разбирательство нельзя подать из-за отсутствия апелляций. О необходимости добиваться полного оправдания и реабилитации Оюба Титиева в понедельник заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов. Он отметил, что отказ от подачи апелляции затрудняет эту работу, но выразил надежду, что вариант все же будет найден.

В «Мемориале» отметили, что уместно проводить параллели между делами Оюба Титиева и журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого сотрудники полиции задержали в Москве 6 июня, обнаружив у него в рюкзаке и в квартире свертки с мефедроном и кокаином. Полицейские остановили Оюба Титиева 9 января 2018 года и нашли у него в машине сверток с марихуаной.

Как и журналисту, правозащитнику не давали полдня вызвать адвоката.

В протоколах о задержании было указано неправильное время: у Ивана Голунова было написано про четвертый час ночи 7 июня, а у Оюба Титиева в протоколе указано время, когда полицейские, по его словам, повторно вывезли его на трассу и инсценировали процедуру изъятия уже в присутствии понятых. Параллели можно проводить и с делом чеченского общественного деятеля Руслана Кутаева, и с делом журналиста «Кавказского узла» Жалауди Гериева, а также с делами других людей, которые неугодны власти, отметил господин Орлов. «Это легкий и эффективный способ исключить их из общественной жизни. Тут слово полицейских против слова задержанных, и суды встают на сторону первых. Остается надеяться на адвокатов. Мы знаем много дел, когда адвокаты разбивали в судах доказательства обвинения, но приговор в итоге выносился обвинительный. Так было и в деле Оюба»,— пояснил господин Орлов.

Напомним, по словам господина Титиева, в первый раз его остановили люди в униформе зеленого цвета со знаками ГБР (группа быстрого реагирования). Адвокаты нашли на сайте МВД по Чечне фотографии сотрудников ГБР, а также снимки силовиков в соцсетях. Однако представители Курчалоевского РУВД заявили в суде, что сотрудников ГБР у них нет. Защитники также указывали в суде на другие подозрительные обстоятельства: все видеокамеры в отделе полиции в день задержания не работали — были на ремонте, а видеокамеры в селениях, которые проезжал утром 9 января господин Титиев, оказались отключенными. Судья не принял этих доводов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 10 июня приветствовал освобождение Оюба Титиева. «Если суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение»,— написал он в Telegram. Господин Кадыров добавил, что всегда выступает за то, «чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека». Международная правозащитная организация Amnesty International также приветствовала освобождение коллеги. «Несмотря на многочисленные доказательства того, что дело против него было сфабриковано, власти Чечни грубо злоупотребили системой правосудия, чтобы осудить невиновного человека. Сегодня суд решил хотя бы частично исправить эту грубую несправедливость»,— заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Анастасия Курилова