В конкурсе стартапов победили микроиглы

Победителем конкурса технологических проектов, проходившего на международной конференции Startup Village-2019, стала компания-резидент «Сколково» «Микронидл индастриал», получившая в качестве приза 5 млн руб.

Главным критерием при оценке компаний стали не столько технологические, сколько финансовые показатели: все-таки стартап — это в первую очередь бизнес. К конкурсу допускались лишь компании с выручкой не меньше 1 млн руб. и расходами не менее 5 млн руб. за последние четыре квартала. «Микронидл индастриал» (резидент «Сколково») удалось доказать, что у нее не только передовая технология, но и успешная бизнес-модель с большим потенциалом и хорошими перспективами. Важным стал и тот факт, что у компании уже есть инновационный продукт, он продается, а значит, команде удалось адаптировать технологию к запросам рынка. «Это была комплексная проверка в несколько этапов, и ключевым фактором для экспертов стали наши цифры продаж»,— рассказывает руководитель научной службы ООО «Микронидл индастриал» Василий Звездин.

Растворяются под кожей

Исследованиями в этой области занимаются минимум пять ведущих мировых университетов и не меньше десятка крупных компаний. Суть ее заключается в разработке и производстве биорастворимых микроигл, способных доставлять в эпидермис на заданную глубину активные компоненты и фармацевтические субстанции. Технология микроигл развивается с 1990-х годов, и уже разработано четыре типа этих приспособлений, каждый из которых рассчитан на решение определенных задач, в том числе вакцинации и введения инсулина. Биорастворимые микроиглы состоят из полимера с лекарственным веществом или спрессованного действующего вещества и растворяются, попадая в кожу или под кожу.

«Микроиглы — это отдельная платформа, которая никогда не станет заменой внутримышечным или внутривенным инъекциям, - объясняет Василий Звездин. — Они рассчитаны исключительно на внутрикожные или подкожные введения. Существует целый перечень заболеваний, при которых люди вынуждены всю жизнь колоть себе лекарства. Наша технология позволяет минимизировать травматизацию кожи, предотвратить неприятные последствия постоянных инъекций для организма и существенно расширить перечень вводимых активных веществ».

Спасительная косметика

Иглы косметических патчей с гиалуроновой кислотой Фото: Василий Звездин

Компания «Микронидл индастриал», создана Василием Звездиным и Юрием Силовым в 2014 году, и конечно, трудно представить себе, чтобы все это время инвесторы финансировали ее, не ожидая финансовой отдачи. Поэтому в 2018 году она вышла на рынок косметологии. В результате коллаборации компании с ведущими бьюти-экспертами была создана торговая марка BLOM.

«Мы искали любые возможности по внедрению технологии, фармацевтический рынок России нам их не давал, и тут мы увидели запрос рынка косметологии: в России стали появляться патчи с гиалуроновой кислотой для омоложения лица,— продолжает рассказ Василий Звездин. — У нас уже были технологические решения, позволявшие доставлять активное вещество на нужную глубину и с нужной скоростью, и мы создали аппликаторы, которые успешно выдержали конкуренцию с зарубежными аналогами. Иностранные патчи нужно держать на лице минимум 3-4 часа — с нашими время процедуры снизилось до 20-25 минут. А эффектный дизайн позволил нам выйти на экспорт».

Медицинские перспективы

Микроиглы, конечно же, в первую очередь предназначены для использования в медицине. Но для начала необходимо выработать стандарты для их применения.

В США такие стандарты есть и уже идут клинические испытания по использованию биорастворимых микроигл для доставки в организм вакцин от гриппа: доказано, что вакцинация на уровне эпидермиса намного эффективнее, чем внутримышечная. Этим занимается американский врач профессор Марк Р. Праузниц, один из апологетов технологии, под руководством которого проходит вторая фаза этих клинических исследований.

В Европе сейчас работают над тем, чтобы включить технологию биорастворимых микроигл в систему медицинской классификации. Предполагается, что работа будет завершена к 2020 году. «Когда будут выработаны стандарты, всем, кто работает в этой области, надо будет пройти регистрацию. Она занимает до семи лет, если регистрировать микроиглы как фармпродукцию,— говорит Звездин. — Но можно пройти регистрацию как медицинское или косметическое изделие. Вопрос в том, насколько глубоко проникает игла. Если она заходит дальше эпидермиса, это медицинское изделие, если активный компонент оказывает системное воздействие, мы заходим в зону фармакологии, а если фиксируется в эпидермисе, речь идет о косметическом средстве».

Планы на будущее

Руководитель научной службы ООО «Микронидл индастриал» Василий Звездин Фото: Из личного архива.

«У нас запатентованы не только микроиглы, но и своя производственная платформа, и способ изготовления. Сейчас мы работаем над тем, чтобы зарегистрировать наши микроигольные аппликаторы в качестве медицинских изделий,— говорит Василий Звездин. — В косметологии под запросы бьюти-эксперта Сергея Острикова у нас до 2020 года запланировано 35 новинок, предназначенных для разных частей лица и тела». Компания не останавливала движение в фармацевтическом направлении, сегодня работы ведутся с привлечением менторов мирового гиганта AstraZeneka.

Так какие болезни можно будет лечить при помощи технологии, разработанной «Микронидл индастриал»? «Давайте поговорим об этом через полгода,— отвечает научный руководитель проекта. — А пока это коммерческая тайна».

Елена Туева