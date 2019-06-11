Дети требуют немалых денег

Чтобы скорректировать демографическую ситуацию в России, необходимо добиться увеличения рождаемости. Для этого, по мнению Минтруда, необходимо вводить новые меры поддержки семей, которые дадут им доступ к большему объему ресурсов на более длительный срок после рождения детей.

Минтруд готов предложить правительству ряд мер по поддержке рождаемости в РФ, так как в России снижается число женщин детородного возраста. По мнению ведомства, чтобы скорректировать демографическую ситуацию в России, необходимо увеличить срок выплаты детских пособий, предоставить поддержку семьям студентов и эффективнее расходовать средства в рамках соцконтрактов с домохозяйствами.

Количество семей, которые будут получать выплаты на первого ребенка, вырастет с 1 января 2020 года в полтора раза из-за увеличения среднедушевого дохода семьи. Об этом заявил 6 июня глава Минтруда Максим Топилин на пленарной сессии «Демографические вызовы XXI века: как повысить рождаемость и вернуть здоровье детям?» в рамках ПМЭФ. «Если у нас сегодня меры поддержки имеют около 40% семей, которые имеют выплаты на первого ребенка, то с 1 января 2020 года порядка 70%, по нашим расчетам, то есть в полтора раза увеличится количество получателей эту поддержку»,— сказал он. Напомним, с 1 января 2018 года право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе. Позже президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Новые инициативы в сфере демографической политики обусловлены снижением численности женщин детородного возраста — до 2035 года оно уменьшится на 30%.

По мнению Минтруда, также необходимо не засчитывать пособие по уходу за ребенком до полутора лет в перечень доходов семьи. «Что происходит: мы вводим новые пособия, оно учитывается в доходах, после его получения доходы чуть-чуть повышаются, и семья выпадает из этой программы. С точки зрения чистой экономики правильно, что так считается доход, но с точки зрения наших граждан это, конечно, несправедливо, и они рассчитывали бы получать пособия более долгий период»,— заявил он. Поэтому Минтруд разработал соответствующие поправки в федеральный закон. Впрочем, Минфин и Минэкономики пока это предложение не поддержали.

Еще одно предложение Минтруда в части продления программ поддержки семей — выплата им пособия или предоставление иных типов социальной помощи и после достижения ребенком трехлетнего возраста. «Мы материальную поддержку семей сосредоточили в возрасте ребенка до трех лет. После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое»,— сказал он. По его словам, отсутствие поддержки становится причиной того, что после трех лет, когда дети будут учиться в школе, семья может надеяться только на себя. «Мне кажется, это тот резерв, тот ресурс, меры поддержки, о которых стоит подумать. Он, безусловно, недешевый»,— добавил он.

Возможно, часть такой поддержки сможет поступать в семьи с детьми в виде программ социального контракта. Напомним, в 2019 году Минтруд запустил в РФ пилотный проект по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году. Сейчас эксперимент идет в восьми регионах страны, где в него вовлечены порядка 320 тыс. россиян с помощью 115 тыс. социальных контрактов. Позднее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что число россиян, вовлеченных в программу социальных контрактов, через пять лет вырастет до 9 млн.

По словам Максима Топилина, минимальный объем средств, необходимый регионам на эту программу,— около 7 млрд. руб. Министр подчеркнул, что в следующем году финансовая поддержка из федерального бюджета будет оказана не всем регионам. «Будем поддерживать те регионы, которые прошли путь полевой работы — по определению причин бедности семей. Прежде всего это пилотные регионы. Скорее всего, мы несколько расширим их число. Попросили включить их в проект Пермский край — у них есть опыт работы в этом направлении с другими институтами. Мы исходим из того, что все-таки регионы должны провести серьезную предварительную работу по анализу ситуации»,— добавил министр.

Анастасия Мануйлова