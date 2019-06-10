11 июня, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Visa спрогнозировала увеличение трат россиян за рубежом на 7% этим летом

Платежная система Visa ожидает, что летом 2019 года траты россиян за рубежом вырастут на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество используемых за границей карт тоже вырастет примерно на 10%, говорится в пресс-релизе Visa.

«По прогнозам, держатели 2,3 млн карт Visa в среднем за поездку будут использоваться одной картой около 11 раз, суммарные расходы по ней составят $826, из которых 17% россияне потратят наличными, а 83% — на оплату товаров и услуг через платежные терминалы в отелях, магазинах, ресторанах и культурно-развлекательных заведениях»,— говорится в сообщении.

Топ-10 стран, где ожидается наибольшее увеличение трат:

  1. Тунис — 25%
  2. Кипр — 25%
  3. Грузия — 25%
  4. Доминиканская Республика — 21%
  5. Исландия — 19%
  6. Турция — 17%
  7. Япония — 15%
  8. Венгрия — 15%
  9. Вьетнам — 15%
  10. Мальта — 14%

В декабре 2019 года международная платежная система сообщила, что в период новогодних праздников (с 1 по 10 января 2019 года) за рубежом россияне по картам Visa потратили более 20 млрд руб. ($300 млн). Больше всего средств было оставлено в Италии — $29 млн, затем следует ОАЭ ($22 млн) и Таиланд ($21 млн).

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя