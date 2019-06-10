Visa спрогнозировала увеличение трат россиян за рубежом на 7% этим летом

Платежная система Visa ожидает, что летом 2019 года траты россиян за рубежом вырастут на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество используемых за границей карт тоже вырастет примерно на 10%, говорится в пресс-релизе Visa.

«По прогнозам, держатели 2,3 млн карт Visa в среднем за поездку будут использоваться одной картой около 11 раз, суммарные расходы по ней составят $826, из которых 17% россияне потратят наличными, а 83% — на оплату товаров и услуг через платежные терминалы в отелях, магазинах, ресторанах и культурно-развлекательных заведениях»,— говорится в сообщении.

Топ-10 стран, где ожидается наибольшее увеличение трат:

Тунис — 25% Кипр — 25% Грузия — 25% Доминиканская Республика — 21% Исландия — 19% Турция — 17% Япония — 15% Венгрия — 15% Вьетнам — 15% Мальта — 14%

В декабре 2019 года международная платежная система сообщила, что в период новогодних праздников (с 1 по 10 января 2019 года) за рубежом россияне по картам Visa потратили более 20 млрд руб. ($300 млн). Больше всего средств было оставлено в Италии — $29 млн, затем следует ОАЭ ($22 млн) и Таиланд ($21 млн).