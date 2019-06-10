В деле Ивана Голунова расставляют акценты

В Кремле прокомментировали дело журналиста Ивана Голунова: Владимиру Путину доложили о задержании журналиста еще в пятницу, 7 июня, отметив, что дело резонансное, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле внимательно следят за происходящим. Журналиста «Медузы» задержали днем 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В субботу вечером суд отправил его под домашний арест. Сам Иван Голунов, в свою очередь, заявил, что дело связано с расследованиями, которые он вел, а наркотические вещества, найденные при досмотре, ему подбросили.

С пятницы в Москве и других городах России проходят одиночные пикеты в поддержку расследователя. Ведущие деловые издания «Коммерсантъ», РБК и «Ведомости» в понедельник вышли с одинаковой первой полосой «Мы Иван Голунов». Между тем, Дмитрий Песков, отвечая, в том числе, на вопрос «Ъ FM», заявил, что кризиса доверия к судебной и правоохранительной системе в России нет. Господин Песков также назвал публикацию МВД фотографий из якобы квартиры Голунова простой «ошибкой», а от комментариев о возможных отставках из-за этого дела воздержался.

— Как Кремль может прокомментировать уголовное дело против Ивана Голунова? — Кремль, как вы знаете, не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз. Но, учитывая, что это дело весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями. Как вы знаете, функцию по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств и следственных органов выполняет Генеральная прокуратура. Генеральной прокуратуре доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что она будет выполнять свои функции. — Три деловых издания — РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» — вышли с одинаковыми первыми полосами, посвященными Ивану Голунову, и в целом эта тема не сходит со страниц СМИ. Также не прекращаются пикеты около главка московской полиции . Очевидно, что и у журналистского сообщества, и у общественности есть большие сомнения в объективности расследования и претензий к Голунову. Насколько серьезной, с точки зрения Кремля, является проблема недоверия правоохранительной и судебной системе со стороны общества и СМИ? Как это доверие можно вернуть? — Я не сторонник того, чтобы обобщать. Еще раз повторяю, этот конкретный случай, это конкретное дело породило большое количество вопросов. Мы это видим, мы это тщательно фиксируем, но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, неверно.

Вместе с тем, погасить недовольство в обществе действительно мог бы ряд кадровых решений, но не стоит ждать, что они будут громкими, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: «Сейчас вокруг дела Голунова развернулась целая аппаратная борьба. Это не только уже вопрос о свободе слова, о праве журналиста на расследование. Речь идет об аппаратной борьбе, где игроки стремятся решать уже свои проблемы, обвиняя своих конкурентов в том, что они совершили какие-то ошибки или что именно они стоят за этой историей. Так что, думаю, мы еще увидим довольно много интересного. Что касается кадровых решений, то если брать тот уровень, который для нас очевиден — руководящее звено — в обозримой перспективе вряд ли тут произойдут перестановки.

Все-таки у российской власти есть стилистика — решения нельзя принимать под давлением.

Даже когда в СМИ появляются какие-то скандальные истории, разоблачения про того или иного чиновника, то это иногда, наоборот, способствует тому, что он остается на посту, ведь выходит, что власть приняла решение не самостоятельно, а на основе каких-то материалов, публикаций и так далее, что рассматривается как недопустимые уступки. Если говорить о младшем звене офицеров, которые непосредственно в это дело были вовлечены, то разбор полетов может быть вполне серьезным. Но это будет касаться не того, что схватили невинного человека, задержали, а скорее того, что сделали это плохо, некачественно и в следующий раз надо быть аккуратнее. Вот за это вполне могут как-то наказать. Вместе с тем, даже если кого-то уволят, то не исключено, что это люди появятся на работе, допустим, в каком-нибудь охранном агентстве. То есть какой-то большой катастрофой для таких персонажей эта история вряд ли станет».

Большинство конфликтов последних нескольких месяцев быстро политизировались. Так было с протестом против строительства храма в сквере в Екатеринбурге и та же ситуация произошла с акциями в поддержку Ивана Голунова, отмечает политолог Глеб Павловский. Однако Кремль вряд ли считает это следствием растущего в обществе недовольства в целом и не станет реагировать системно, полагает эксперт: «Власти не делают такого обобщения, они рассматривают эти случаи как локальные и в совершенно разном контексте.

Самое главное, что они для них второстепенны, не являются показателем чего-то важного. Это всего лишь какие-то недовольства на заднем дворе.

Основное внимание власти обращено к тому, что она считает мировыми делами, своими мировыми задачами. Нет никакого пока, во всяком случае, механизма обобщения. Для людей, живущих далеко от Москвы, такие вещи заурядны — они сталкиваются с коррупцией, подброшенными наркотиками, липовыми делами, и это не новость для них».

Дело Ивана Голунова стало настолько резонансным, что количество его упоминаний в соцсетях вышло на первое место, превысив сообщения, касающиеся Владимира Путина, подсчитали в агентстве Brand Analytics. Так, 8 июня, в день суда журналиста упомянули около 165 тыс. раз, а президента — 136 тыс.

Глеб Силко