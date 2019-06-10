Doc+ закрывает клинику в России

Мобильная клиника Doc+, в которую инвестировали Vostok New Ventures, Baring Vostok и «Яндекс», объявила о закрытии физической клиники в Москве и увольнении большей части медицинского персонала. Проект намерен развиваться в России по модели маркетплейса для клиник-партнеров и предлагать свои ИТ-решения бизнесу.

Мобильная клиника Doc+ с июля 2019 года закрывает b2c-бизнес в России и увольняет большинство штатных сотрудников из числа медперсонала, рассказала “Ъ” представитель компании. Решение принято в связи со сменой стратегического фокуса проекта, который включает продажу собственных технологий на зарубежных рынках.

В России Doc+ будет работать по модели маркетплейса, рассказал сооснователь и гендиректор компании Руслан Зайдуллин.

При этом проект сфокусируется на телемедицине, а не на вызове врачей на дом. «Со временем компания трансформировалась в разработчика технологических решений. На наш взгляд и по отзывам партнеров, именно технологии обладают большим потенциалом на международных рынках и не требуют поддержания операционки для развития»,— пояснил Руслан Зайдуллин. ИТ-решения компании включают также продукты на основе искусственного интеллекта, среди которых медицинский чат-бот и система автоматического контроля медицинской документации. Потенциальными клиентами Doc+ будут другие клиники, страховые компании и государство.

Мобильная клиника Doc+ запустилась осенью 2015 года, среди совладельцев компании значились в том числе гендиректор OneTwoTrip Михаил Соколов, сооснователь Lamoda Флориан Янсен, сооснователь KupiVIP Дамиан Доберштейн, а также частные инвесторы Дмитрий Алмакаев и Дмитрий Хандогин, вложившие в сервис вместе с сооснователем ресурса Виктором Белогубом 35 млн руб. Изначально компания предлагала только вызов врача на дом. Для оказания этой услуги Doc+ открыл в Москве физическую клинику, хотя прием в ней не осуществлялся. Позднее компания сосредоточилась на телемедицине и партнерских предложениях.

Baring Vostok Private Equity Fund и «Яндекс» инвестировали в Doc+ $5,5 млн в 2016 году и $5 млн в 2017 году. В прошлом году проект привлек еще $9 млн, лид-инвестором выступил фонд Vostok New Ventures при участии Baring Vostok Private Equity Fund и «Яндекса».

В Baring Vostok подтвердили, что акционеры «полностью поддерживают планы компании по продвижению ИТ-решений, в разработку которых она инвестировала последние четыре года». «Наработки компании в области технологий позволяют говорить о хороших перспективах дальнейшего развития»,— добавили в пресс-службе Baring Vostok.

Дмитрий Шестоперов