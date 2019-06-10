Филиппины пытаются справиться с рекордным урожаем манго

Из-за необычно жаркой и сухой погоды в нынешнем году на Филиппинах наблюдается рекордный урожай манго. На одном только Лусоне, крупнейшем филиппинском острове, этих фруктов собрано на 2 млн кг больше, чем обычно, а это около 10 млн плодов. Из-за этого цены на манго упали более чем в два раза, а власти ищут пути быстрой реализации фрукта, который не может храниться долго.

Министерство сельского хозяйства развернуло маркетинговую кампанию «Metro Mango», в рамках которой весь июнь на улицах Манилы будут работать торговые точки, продающие манго по бросовым ценам — от 25 до 50 песо за 1 кг ($0,5–1). Кроме того, запущены мастер-классы по приготовлению блюд из манго и в городах проходят фестивали, посвященные этому фрукту. Большую надежду власти страны возлагают на иностранные рынки и уже успели договориться с импортерами об увеличении объемов закупки. Так, Япония готова заказать 100 тыс. кг манго. Ожидается, что согласятся купить больше, чем обычно, также Гонконг и Дубай.

Алена Миклашевская