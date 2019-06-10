Владимира Путина ждут в Саудовской Аравии в октябре

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию намечен на октябрь 2019 года, сообщил в понедельник министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на шестом заседании российско-саудовской межправительственной комиссии (МПК) в Москве. Объявления даты визита ждали почти год, как и заседания МПК.

«Мы ожидаем, что наши отношения получат еще больший импульс при визите президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию, который намечен на октябрь нынешнего года»,— заявил Халид аль-Фалих на открытии заседания межправкомиссии. Позднее подготовку визита подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Визит главы российского государства в Саудовскую Аравию ожидался еще в конце прошлого года, однако официальной даты до сих пор никто не объявлял. Напомним, что приглашение президенту РФ посетить Эр-Рияд передал лично король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в октябре 2017 года в ходе государственного визита в Москву. Это был первый в истории двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию. С этого момента контакты между двумя странами резко активизировались.

К визиту президента России в Эр-Рияд, по данным “Ъ”, готовится несколько соглашений, которые в том числе обсуждались сегодня в Москве на заседании МПК.

С российской стороны МПК возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак.

Предыдущее заседание межправкомиссии состоялось в начале ноября 2017 года в Эр-Рияде, практически сразу после визита в Москву короля. Предполагалось, что новое заседание состоится до визита Владимира Путина в королевство, но, как и визит, проведение МПК все время откладывалось. В марте Эр-Рияд посетил глава МИДа Сергей Лавров. Это было расценено как начало подготовки к визиту российского президента, однако он не мог состояться без разработки соглашений, которые могли бы быть подписаны на уровне глав государств. Для этого было нужно заседание МПК.

Наконец, весной на пост сопредседателя МПК с саудовской стороны был назначен Халид аль-Фалих и работа комиссии активизировалась. Он вместе с Александром Новаком был архитектором сделки ОПЕК+. У саудовского министра выстроены прочные отношения с российскими политиками и бизнесменами. Последний раз Халид аль-Фалих встречался с россиянами в январе, кода Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) организовал бизнес-миссию в Эр-Рияд. После назначения господина аль-Фалиха на пост сопредседателя МПК была высказана версия, что ее заседание отложено до Петербургского международного экономического форума, который традиционно посещает саудовский министр. Что и произошло.

В этом году в рамках ПМЭФ Халид аль-Фалих принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами и обозначил интерес к взаимным инвестициям двух стран. Ранее Александр Новак оценил потенциал двустороннего инвестиционного сотрудничества в несколько десятков миллиардов долларов США.

По оценке российского министра, в ближайшее время Саудовская Аравия может начать инвестировать в Россию в области нефтегазохимии, производства сжиженного природного газа и создание совместных научных центров.

По его словам, товарооборот между странами уже в первом квартале этого года двукратно превысил показатель за аналогичный период 2018 года, увеличившись до $420,4 млн. В прошлом году российско-саудовский товарооборот после четырехлетнего перерыва вновь превысил $1 млрд. Впервые миллиардная планка была преодолена в 2012 году, и на таком уровне товарооборот продержался еще пару лет, потом в 2015–2016 годах сократился почти вдвое.

По мнению Александра Новака, партнерство между двумя странами развивается в том числе за счет успешной работы РФПИ и суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия, в рамках которой в совместные проекты инвестировано около $2 млрд. Напомним, что в интервью “Ъ” гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Саудовская Аравия вкладывает вместе с РФПИ в дублер Кутузовского проспекта, в другие проекты с УК «Лидер», Совкомбанк, технопарк в Тушино, логистическую платформу ПЛТ. Со своей стороны, РФПИ помогает выходить на рынок Саудовской Аравии. Прорывом считается начало работы в королевстве производителя насосов «Новомет». Saudi Aramco, крупнейшая нефтекомпания мира, подтвердила, что будет вместе с РФПИ инвестировать и использовать их технологии.

В понедельник в ходе заседания МПК господин аль-Фалих сообщил о планах Эр-Рияда открыть генеральное консульство королевства в Казани, а также озвучил предложение о взаимном облегчении визового режима для отдельных категорий граждан обеих стран, в первую очередь для инвесторов. Этот одно из соглашений, которое может быть подписано в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

Министр также предложил подписать соглашение о взаимной защите инвестиций. Среди инвестиционных перспектив господин аль-Фалих назвал завод по производству метанола на востоке России.

Он также высказал уверенность, что ГК «Росатом» получит приглашение на третий раунд предквалификации для строительства двух блоков АЭС.

Со своей стороны, Александр Новак подтвердил готовность облегчить визовый и таможенный режим для бизнесменов и сообщил о взаимном открытии торгпредств. Он также рассказал о планах России предложить Саудовской Аравии самолеты Sukhoi SuperJet 100 в ВИП-версии и среднемагистральные самолеты МС-21, а также о намерении российских компаний принять участие в реконструкции и строительстве очистных сооружений в королевстве и других проектах. В частности, «Сибур» рассматривает реализацию проекта по строительству завода по производству каучука в Саудовской Аравии. В этом месяце Россия также ждет заключения о разрешении на экспорт пшеницы.

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в музейной сфере с участием РФПИ. В частности, речь идет о совместном развитии Государственного музея искусств народов Востока в России. Решено, что королевство примет участие в Петербургском международном культурном форуме в 2021 году в статусе «гостевая страна».

Марианна Беленькая