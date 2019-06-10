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Саудовская Аравия планирует открыть в Казани генконсульство

Королевство Саудовская Аравия планирует открыть генеральное консульство в Казани, сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халид аль-Фалих на заседании Российско-саудовской межправительственной комиссии, пишет РИА «Новости». По словам господина аль-Фалиха, консульство откроют для облегчения выдачи виз российским мусульманам, которые совершают хадж.

Сроки открытия пока не озвучиваются.

Напомним, всего в 2019 году по итогам распределения паломнических квот для ДУМ Татарстана выделено 1,8 тыс. мест — столько же было в прошлом году.

“Ъ-Казань”


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