БСК привлекла кредитную линию Сбербанка на 4 млрд рублей

Башкирская содовая компания (БСК, входит в группу «Башкирская химия») намерена привлечь кредитную линию Сбербанка с лимитом задолженности 4 млрд руб. Сделка была одобрена советом директоров предприятия 5 июня. Средства привлекаются на пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитов и текущие расходы до конца апреля 2021 года по ставке до 13% или по плавающей процентной ставке (ключевая ставка ЦБ на дату заключения сделки плюс 5,25% годовых).

Поручителем по кредитной линии будет дочерняя компания «Башхима» ООО «Торговый дом Башкирская химия». Договор поручительства будет действовать также до конца апреля 2021 года. Сумма каждой кредитной сделки не может превышать 2 млрд руб., отмечается в сообщении БСК.

В апреле БСК планировала привлечь 3 млрд руб. кредита в банке «Россия», в феврале — 7,15 млрд руб. — в ВТБ. По информации «Интерфакса», в 2018 году БСК привлекала кредитные лини Сбербанка, «Газпромбанка», «Райффайзенбанка» и «Росбанка».

БСК — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды, крупный производитель ПВХ. «Башхиму» принадлежит 57,18% акций, башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд» — 38,28%.

Ирина Самойлова