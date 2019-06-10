Оптовые цены на газ «Газпрома» вырастут на 1,4% с 1 июля

Оптовые цены на газ «Газпрома» для населения и промышленных потребителей с 1 июля 2019 года повысятся на 1,4%, следует из приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, опубликованных на портале нормативно-правовой информации.

«Утвердить с 1 июля 2019 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными обществами, предназначенный для последующей реализации населению в соответствии с приложением к настоящему приказу»,— говорится документе.

Предыдущая индексация цен на газ состоялась в прошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.