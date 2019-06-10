МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал автомобилистов быть осторожнее на дорогах из-за ожидающегося дождя. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 10 июня, в столице ожидается гроза, порывы ветра могут достичь 17 м/с. МЧС разослало москвичам смс-предупреждение о непогоде.

«Сложно поверить, но синоптики снова пообещали печальную погоду с сильным дождем и ветром. Позаботьтесь о себе — осторожнее с парковкой, осторожнее на дороге»,— говорится в сообщении ЦОДД на его странице в Twitter.

Воздух в городе прогреется до 26–28°С, ливни ожидаются во второй половине дня. Из-за жары в Москве с 8 июня объявлен «оранжевый» уровень пожарной опасности.