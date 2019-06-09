Из-за жары в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

В связи с высокой температурой в Москве и области, а также риском возникновения пожаров, в столице продлен «оранжевый» уровень погодной опасности на 9 и 10 июня, сообщил Гидрометцентр.

По данным агентства, в воскресенье максимальная температура составит +31–33°, что на 6–7° выше нормы. В начале недели местами пройдут кратковременные дожди. В понедельник максимальная температура прогнозируется в пределах +27–29°.

Роспотребнадзор ранее дал несколько рекомендаций, как защититься от жары. Ведомство посоветовало ограничить пребывание на улице, надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, употреблять большое количество жидкости и менее калорийные продукты.