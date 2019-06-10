На питерском форуме Кубань заключила инвестсоглашения на 17,1 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2019 делегация Краснодарского края подписала девять соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 17,1 млрд руб., об этом рассказал в Твиттере губернатор Вениамин Кондратьев. «Теперь нам предстоит плодотворно потрудиться, чтобы успешно реализовать все запланированное и укрепить инвестиционное доверие к региону», - написал господин Кондратьев.

В частности, были заключено соглашения с ООО «Яндекс» по развитию в крае информационно-коммуникационных технологий. Подписан протокол о намерениях с ООО «Искра» по строительству свинофермы на 2,4 тыс. свиноматок стоимостью 1,6 млрд руб. С АО «Дом.рф» подписан документ, подразумевающий реконструкцию набережной и нового парка в Геленджике. Заключено соглашение с ООО «Кинокомпания Царь пикчерз» по съемкам в Краснодарском крае киноленты «Любовь и прочие активы». Также подписан документ о строительстве концертного зала в Краснодаре.

Самой крупной сделкой, заключенной на ПМЭФ, стал проект по строительству 60 автозаправок на Кубани. ООО «ПКФ “Магистраль”» выделит на его реализацию около 10 млрд руб. Объекты будут возведены до 2023 года, количество новых рабочих мест составит семь тысяч.

Андрей Ульченко