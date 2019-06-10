«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В специальной студии «Коммерсантъ FM» на ПМЭФ-2019 экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов попросил у председателя совета директоров QBF Романа Шпакова поделиться своей «Идеей на миллион».

Олег Богданов: Очень много на форуме было различных разговоров про идеи, которые есть на рынке. Но самое главное — как будут в России продвигаться венчурные инвестиции, как будет развиваться этот тренд? Что вы думаете?

Роман Шпаков: Я побывал на совместной со Сбербанком панельной сессии, которая была посвящена как раз венчурному рынку и тому, как будут развиваться так называемые «единороги» вообще в мире. И, соответственно, самый главный и интересный вопрос — как это будет происходить в России? Ведь у нас такая возможность есть. И, на самом деле, здесь нужно поблагодарить главу ЦБ за то, что она избавила, скажем так, финансовый сектор от «вымышленных единорогов», которые давали повышенные ставки по депозитам, и так далее...

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